Rząd ugina się pod protestem rolników. Pierwsze decyzje

Pierwsze decyzje francuskiego rządu w odpowiedzi na masowe protesty rolników zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Dotyczą oleju napędowego oraz odszkodowań związanych z chorobą bydła, która pojawiła się we Francji kilka miesięcy temu.

Pierwszy dekret umożliwi rolnikom ubieganie się od lutego o 50-proc. zaliczkę na częściowy zwrot podatku akcyzowego od produktów energetycznych, w szczególności oleju napędowego, głównego paliwa dla maszyn rolniczych. Wcześniej zwrot ten miał miejsce dopiero w roku następującym po wydatkach.

Premier Gabriel Attal ogłosił również, że zrezygnuje z podwyżki podatku na olej napędowy dla maszyn rolniczych, która miała wejść w życie w tym roku – pisze dziennik „Le Figaro”.

Drugi z dekretów dotyczy zwiększenia zwrotu kosztów weterynaryjnych z 80 do 90 proc. dla hodowców bydła dotkniętego krwotoczną chorobą zwierzyny płowej (EHD). Choroba rozprzestrzeniła się w zeszłym roku na południu Europy, a jej pierwsze ogniska stwierdzono we Francji we wrześniu.

„Straty spowodowane śmiertelnością zwierząt będą również rekompensowane w wysokości 90 proc., zgodnie ze skalą kwot opartą na rodzaju zwierzęcia (…) i jego wieku” – pisze „Le Figaro”.

Protest rolników. Rząd zapowiada zmiany

Wstrzymanie planu dotyczącego redukcji pestycydów, wzmocnienie kontroli żywności z importu i silniejsze egzekwowanie przepisów, chroniących producentów żywności przed zaniżaniem cen – takie środki zapowiedział w czwartek Attal w odpowiedzi na masowe protesty rolników.

Rolnicy zaczęli w piątek stopniowo likwidować blokady na apel dwóch głównych organizacji związkowych.

Protest francuskich farmerów uznano za pierwszy poważniejszy kryzys, przed którym stanął nowy premier – Attal objął stanowisko 9 stycznia.