Nie zszedł mu z drogi „wystarczająco szybko”. Ujawniono szczegóły zatrzymania rapera po rozdaniu nagród Grammy [VIDEO]

- Reklama -

Amerykańskie media ujawniają kulisy zatrzymania znanego rapera po ceremonii rozdania nagród Grammy. Killer Mike, który określa się także jako orędownik walki o sprawiedliwość społeczną, wymierzanie sprawiedliwości zaczął od pobicia ochroniarza.

Jak podał amerykański „Newsweek”, raper Mike został aresztowany za wykroczenie polegające na pobiciu ochroniarza, który nie zszedł mu z drogi „wystarczająco szybko”.

Powołano się na źródła organów ścigania, które podały, że Killer Mike powalił ochroniarza na ziemię na zewnątrz obiektu. Nastąpiło to kilka godzin po tym, jak muzyka uhonorowano trzema statuetkami

Na nagraniu wideo kolportowanym w sieci można zauważyć, jak funkcjonariusze wyprowadzają Killer Mike’a w kajdankach z Crypto.com Arena.

Rzecznik policji poinformował, że do zatrzymania rapera i aktywisty społecznego doszło około godz. 16 czasu miejscowego (godz. 1 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego).

48-letni raper zdobył w niedzielę nagrodę Grammy za najlepsze wykonanie rapowe, piosenkę rapową i album rapowy. Odbyło się to podczas tej części gali, której nie transmitowano jeszcze w ogólnokrajowej telewizji.

„W wieku 20 lat pomyślałem, że fajnie jest być handlarzem narkotyków. W wieku 40 lat zacząłem żyć, żałując tego, co zrobiłem. W wieku 45 lat zacząłem o tym rapować. W wieku 48 lat stoję tutaj jako człowiek pełen empatii i współczucia z powodu tego, co zrobiłem” – mówił wcześniej Killer Mike.

BREAKING: Rapper Killer Mike gets arrested at the Grammy’s in Los Angeles after winning three awards.

Just before getting taken out of the Crypto arena in handcuffs, Killer Mike won Best Rap Album, Best Rap Performance and Best Rap Song.

Killer Mike was heard saying: “Are you… pic.twitter.com/IoIy1wciIw

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 5, 2024