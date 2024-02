Nadchodzą duże zmiany. Samochody elektryczne uprzywilejowane

- Reklama -

Samochody elektryczne najwyraźniej nie potrafią poradzić sobie na wolnym rynku, więc władza szykuje liczne ułatwienia prawne dla elektryków, by ludzie chętniej je kupowali. Wszystko w imię „walki z globalnym ociepleniem”.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, szykują się liczne zmiany legislacyjne. W sumie 120 zmian trafiło już na na biurka ministrów klimatu i środowiska, infrastruktury, rozwoju i technologii oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Autorami zmian są lobbyści klimatyzmu i branży elektromobilności, a zmiany oficjalnie mają „doprowadzić do zniesienia głównych barier hamujących elektryfikację polskiego transportu”. Choć główne bariery to nieefektywność i wysokie koszty elektryków, czego przecież ustawą nie da się znieść, to władza udaje, że tak nie jest i wprowadzi takie zmiany, by elektryki uprzywilejować.

Propozycje mają lada moment zostać przedstawiona publicznie. Zawarte w projekcie zmiany – jak podaje „Rz” – dotyczą m.in. infrastruktury ładowania i związanych z nią badań technicznych, podatków i taryf, stref czystego transportu, elektryfikacji transportu ciężkiego, bezpieczeństwa pożarowego, wpływu elektromobilności na rozwój gospodarczy czy rządowego programu wsparcia sprzedaży samochodów elektrycznych.

„Dokument pod nazwą 'Biała księga nowej mobilności’ opracowało Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) przy udziale ponad 250 partnerów, w tym producentów pojazdów, producentów i operatorów systemów ładowania, instytucji finansowych, firm transportowych, a także kancelarii prawnych i firm doradczych” – czytamy w czwartkowej „Rzeczpospolitej”.

Innymi słowy program w głównej mierze opracowali lobbyści, którzy na zmianach odniosą wymierne korzyści.