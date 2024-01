Rajd Monte Carlo. Pijany kibic z Polski przejął wyścigówkę jednego z zawodników [VIDEO]

- Reklama -

Podczas Rajdu Monte-Carlo 2024 doszło do skandalicznego incydentu, którego głównym bohaterem był Polak. Będący pod wpływem alkoholu kibic z naszego kraju wtargnął do jednego z samochodów rajdowych. Teraz grożą mu poważne konsekwencje.

Do incydentu miało dojść przed startem Rajdu Monte Carlo. Zdarzenie dość długo było ukrywane i tylko w mediach społecznościowych podawane dalej było tajemnicze nagranie, na którym widać, że ktoś siedzi w samochodzie rajdowym zespołu ERACE WRT i „gazuje”.

Z komentarzy wynikało, że jeden z kibiców, który wydawał się całkiem pijany, zakradł się do samochodu załogi Bouffier/Vauclare i go uruchomił. Będący pod wpływem mężczyzna „przejął” Toyotę GR Yaris Rally2.

Niestety, na podstawie filmików i zdjęć ustalono, że pijanym kibicem, który odpowiada za niebezpieczny incydent, jest Polak.

– Człowiek ten po prostu powinien się wstydzić… Jedna osoba mogła zniszczyć ciężką pracę szesnastoosobowej drużyny ERACE. Ten głupi wybryk mógł również zaprzepaścić nasze ambicje, możliwość sprawdzenia pojazdu i narazić nas na… ogromne koszta – mówi przedstawiciel stajni ERACE WRT.

Polak został wylegitymowany przez odpowiednie służby. Prawdopodobnie czekają go bardzo poważne konsekwencje za to, co zrobił.