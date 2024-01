Wystrzałowy finał WOŚP w Rumi. Organizatorzy-geniusze odpalili fajerwerki na hali [VIDEO]

- Reklama -

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był wyjątkowo hucznie obchodzony w Rumi na Kaszubach, gdzie genialni organizatorzy odpalili fajerwerki w zamkniętym pomieszczeniu.

Finał WOŚP zazwyczaj kończy się tzw. „światełkiem do nieba”. Przez wiele lat był to pokaz fajerwerków, a ostatnio częściej jest to pokaz laserów, bo fajerwerki są zakazywane przez część włodarzy miast.

Fajerwerki przeszkadzają w szczególności wielbicielom zwierząt, którzy mówią m.in. o wystraszonych pupilach domowych oraz płoszeniu zwierzyny leśnej.

Finał WOŚP organizowano także w Rumi, która jest częścią tzw. „małego Trójmiasta” (Rumia, Reda i Wejherowo).

Tam organizatorzy postanowili najwyraźniej jednocześnie działać zgodnie z tradycją, ale bez płoszenia zwierząt.

Odpalili bowiem fajerwerki… w zamkniętym pomieszczeniu. Konkretnie to hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Najpierw odpalone zostały zimne ognie, a po nich prowadzący imprezy powiedział: – Jeszcze jeden strzał będzie, jakby komuś mało było wrażeń.

Wówczas odpalono fajerwerki. Petardy błyskawicznie zaczęły latać po całej hali, a ludzie wpadli w panikę.



– To było straszne. Mam nadzieję, że państwo jesteście bezpieczni. To już było przegięcie – powiedział po wszystkim wodzirej imprezy.

Miasto wydało już oświadczenie w tej sprawie. W trybie pilnym wezwano szefa miejskiego sztabu WOŚP do złożenia wyjaśnień.