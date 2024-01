Wawer odpowiada na słowa Kaczyńskiego. „Konfederacja jest zawsze gotowa”

- Reklama -

Konfederacja jest zawsze gotowa do udziału w przedterminowych wyborach i jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony przez PiS w Sejmie, to zapewne go poprzemy – powiedział PAP poseł Konfederacji Michał Wawer.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił w czwartek w Sejmie, że obecnie w Polsce jest „nadzwyczajna sytuacja”, a „wyjściem jest okres przejściowy, oczywiście z nowym rządem i następnie wybory”.

– Konfederacja jest zawsze gotowa do udziału w przedterminowych wyborach i jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony przez PiS w Sejmie, to zapewne go poprzemy – powiedział Wawer.

– Faktem natomiast pozostaje, że PiS nie podjął żadnych formalnych działań w tym kierunku, więc na chwilę obecną wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego trzeba traktować jako pusty gest desperacji przegranego polityka – ocenił.

W czwartek w Sejmie Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami ocenił – nawiązując do działań nowego rządu – że obecnie w Polsce jest „nadzwyczajna sytuacja”. – Wyjściem jest okres przejściowy, oczywiście z nowym rządem i następnie wybory. Inaczej tego się nie da rozwiązać – mówił.

Dopytywany, o jakiego rodzaju rozwiązania chodzi, Kaczyński stwierdził, że „mamy sytuację nadzwyczajną i konstytucja właściwie przestała praktycznie obowiązywać”. – W związku z tym można zastosować różne metody – mówił. Pytany, w jakim sensie konstytucja przestała obowiązywać powiedział, że „po prostu jest łamana”.

– Mamy w tej chwili zupełny kryzys konstytucyjny. Nie mamy w gruncie rzeczy władzy, która przestrzega konstytucji, czy choćby chce przestrzegać konstytucji. No, to powinno być załatwione przez pana prezydenta, ale to są jego decyzje – dodał.

Według konstytucji, Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałę podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednocześnie skrócenie kadencji Senatu.