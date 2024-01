Krwawy atak na przedstawicielkę partii rządzącej. Uderzano ją w tył głowy [VIDEO]

- Reklama -

Południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap podała, że deputowana partii rządzącej została zaatakowana na ulicy przez niezidentyfikowaną osobę i trafiła do szpitala. Według agencji, 40-letnia Bae Hyun-jin została uderzona „ostrym przedmiotem” w dzielnicy Gangnam w Seulu. Podano, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W sprawie tej zatrzymano osobę nieletnią. Powiedział policji, że ma lat 15. Przypomina się, że to kolejny atak w Korei Południowej na polityk. Miesiąc temu przywódca partii opozycyjnej Lee Jae-myung został dźgnięty nożem w szyję podczas rozmowy z dziennikarzami w portowym mieście Busan. Song Young-gil, który przewodził Partii Demokratycznej przed Lee Jae-myungiem, został uderzony w głowę tępym przedmiotem w 2022 r. W 2006 r. Park Geun-hye, ówczesna szefowa partii konserwatywnej, później prezydent, została zaatakowany nożem i ugodzona w twarz podczas wiecu politycznego.

Zaatakowana w środę deputowana była ciężko ranna i krwawiła. Uderzono ją w tył głowy. Została szybko przewieziona do szpitala uniwersyteckiego Soon Chun Hyang w Seulu. Napastnik przed atakiem, miał ją zapytać o nazwisko. Został zatrzymany przez policję na miejscu ataku.

Nie są znane żadne dalsze szczegóły dotyczące napastnika ani motywów jego działania. Komisariat policji w Gangnam nie udzielał żadnych informacji. Szef Partii Wolności Korei, Han Dong-hoon, powiedział po wizycie w szpitalu, że po ataku Bae mocno krwawiła, ale obecnie wraca do zdrowia.

Dodał, że Bae Hyun-jin prosiła go, aby „powiedział społeczeństwu, żeby się zbytnio nie martwiło”. Bae była wcześniej dziennikarka, także prezenterką wiadomości, a później rzeczniczką prezydenta Yoon Suk-yeola.

Bae Hyun-jin, a member of South Korea's opposition party, was violently attacked by an assailant who repeatedly hit him on the head with a hammer-like object. Surveillance footage from Bae's office captured the assailant engaging in conversation with Bae before launching the… pic.twitter.com/G3VwuYKPF6

— Mr NQV (@KidNqv) January 25, 2024