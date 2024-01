Za ten pomysł chyba jednak AfD w Niemczech rozwiążą

- Reklama -

Partia AfD ogłosiła pomysł referendum w sprawie opuszczenia przez Niemcy UE. Nie ma żadnych wątpliwości, że w przypadku korzystnego wyniku, byłby to koniec tego organizmu. Co prawda, Brytyjczycy mogli, ale w przypadku Niemiec oznaczałoby to upadek całej konstrukcji.

AfD idzie za ciosem i podbudowana rekordowymi sondażami, które od kilku miesięcy plasują ją na drugim miejscu w kraju, przed partią socjaldemokratyczną kanclerza Olafa Scholza, niemiecka prawica szuka nowych pomysłów. Alternatywa dla Niemiec (AfD) planuje więc przeprowadzić referendum w sprawie wyjścia Niemiec z Unii Europejskiej, jeśli doszłaby do władzy.

- Reklama -

O tym pomyśle poinformowała w powiedziała w opublikowanym w poniedziałek 22 stycznia wywiadzie wywiadzie, wiceprzewodnicząca partii Alice Weidel. „Jeśli reformy nie będą możliwe, jeśli nie odbudujemy suwerenności państw członkowskich UE, powinniśmy pozwolić obywatelom decydować o przyszłości, tak jak zrobiła to Wielka Brytania” – powiedziała w rozmowie z „Financial Times”.

Weidel mówiła dalej, że istnieje możliwość zorganizowania referendum w sprawie „Dexitu” i dodała, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE może być „wzorem dla Niemiec”. W ubiegłym tygodniu odbywały się w wielu miastach Niemiec manifestacja na rzecz rozwiązania AfD. Teraz chyba takim wywiadem, szeroko komentowanym w wielu krajach, chyba swój los przypieczętowali…

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

W sondażach AfD może liczyć na około 22% głosów i jej notowania są tuż za CDU. Kolejne wybory legislacyjne odbędą się w 2025 roku i AfD po raz pierwszy wystawić może kandydata na kanclerza. Na razie SPD, CDU i Zieloni tworzą wokół tej partii „kordon sanitarny”, ale możliwy sukces w wyborach w landach byłby już poważnym trzęsieniem ziemi.

We wrześniu na wschodzie kraju odbędą się trzy ważne wybory regionalne, a w sondażach na czele rankingów znajduje się AfD z ponad 30% poparcia.

Źródło: AFP/ FT