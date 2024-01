„Nie ma ważniejszych rzeczy niż wsparcie Ukrainy”. Tusk i Zełenski osiągnęli porozumienie

- Reklama -

Doszliśmy z Wołodymyrem Zełenskim do porozumienia w sprawie finansowania wsparcia Ukrainy. Polska będzie gotowa produkować i wspierać Ukrainę sprzętem i ekwipunkiem – przekazał w poniedziałek w Kijowie Donald Tusk. Wcześniej premier rządu warszawskiego powiedział, że „nie ma ważniejszych rzeczy niż wsparcie Ukrainy”.

Premier Donald Tusk w poniedziałek przebywa z wizytą w Kijowie, gdzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. Podczas konferencji prasowej premier poinformował, że wspólnie z prezydentem Ukrainy doszli do porozumienia w sprawie finansowania pomocy dla naszego sąsiada.

– Polska będzie gotowa produkować i wspierać Ukrainę sprzętem i ekwipunkiem – przekazał Tusk. – Będziemy szukali wspólnie finansowania i nie będziemy unikać zasad komercyjnych, jeśli chodzi o polskie dostawy na rzecz Ukrainy – zaznaczył Tusk. Jak stwierdził, dzięki temu będziemy wspólnie dbali o nasze bezpieczeństwo, ale także wspólne interesy.

Rzeczy ważne i ważniejsze

– Musimy potwierdzić w sposób jednoznaczny i zrobimy to, obie strony, pełne wzajemne wsparcie w konfrontacji ze złem. Nie ma rzeczy ważniejszej niż wsparcie dla Ukrainy w jej wojennym wysiłku przeciwko rosyjskiej napaści – powiedział premier dziennikarzom.

Dodał, że uzyskali także wzajemne zrozumienie co do sytuacji na granicy. – Jest dla mnie rzeczą bardzo ważną, że prezydent i ministrowie zdecydowali się dzisiaj potwierdzić jak najlepszą wolę, abyśmy wspólnie rozwiązywali problemy dotyczące m.in. zboża i blokady transportowców na naszej granicy – powiedział premier. Podkreślił, że będą przede wszystkim szukali praktycznych rozwiązań w „przyjacielskich rozmowach i być może nie będą do tego potrzebne instytucje międzynarodowe”.

Odbudowa Ukrainy

– W mojej delegacji jest także pan Paweł Kowal, którego rząd ustanowi pełnomocnikiem ds. odbudowy Ukrainy – poinformował Tusk. – Będziemy chcieli uczestniczyć bardzo aktywnie, nie tylko w pomocy Ukrainie w wojnie z Rosją, ale także w procesie odbudowy – dodał.

Podziękował Zełenskiemu, za „jasną deklarację, że Polska, w tym także polskie przedsiębiorstwa, polski biznes jest najserdeczniej witany w Ukrainie w naszych wspólnych przedsięwzięciach”.

– Rozmawialiśmy także i będziemy finalizować rozmowy o wspólnych inwestycjach w produkcję broni i amunicji. Od wielu dni Polska powtarza te słowa: każdy kraj w Europie, Europa jako całość i Zachód musi sprostać wyzwaniu, jakie stawia nam Rosja – podkreślił.

Dodał, że „najbliższe miesiące i lata to będzie wyzwanie także militarne i logistyczne dla całego wolnego świata”. – Nie może być tak, bo wtedy przegramy wszyscy, że Rosja będzie demonstrowała wyraźną przewagę, jeśli chodzi o uzbrojenie i amunicję, dlatego z wielkim zadowoleniem przyjąłem deklarację prezydenta, że będziemy budować wspólne przedsięwzięcia – powiedział.

– Będziemy inwestować w firmy w Polsce i w Ukrainie, które będą działały na rzecz zwiększenia naszych możliwości obronnych: Ukrainy, Polski i Europy – poinformował.