Djoković usłyszał z trybun „ZASZCZEP SIĘ”. Tak odpowiedział na korcie [VIDEO]

Novak Djoković nie ma łatwo z kibicami podczas Australian Open. Serbski tenisista, który jest zdecydowanym przeciwnikiem obowiązkowych covidowych szczepień, a za odważne mówienie prawdy ponosił konsekwencję w postaci wykluczania z turniejów, ponownie usłyszał nieprzychylny komentarz z trybun. W trzeciej rundzie turnieju, gdy grał z Argentyńczykiem Tomasem Etcheverrym, jeden z widzów krzyknął do niego: „Zaszczep się!”. Djoković zrobił chwilę przerwy, pokręcił głową, po czym zaserwował asa, który dał mu zwycięstwo w meczu.

To nie była pierwsza dziwna sytuacja z kibicami w Melbourne. W meczu drugiej rundy, gdy Djoković grał z przedstawicielem gospodarzy Alexei’em Popyrinem, Serb wypalił do jednego z widzów: – Powiedz mi to w twarz!

Nie wiadomo dokładnie, o jaką złośliwą uwagę w kierunku Djokovicia chodziło. Mikrofony tego nie wyłapały, a po meczu serbski tenisista obrócił wszystko w żart.

