Warzecha: Niezły dorobek jak na miesiąc działania

Znany prawicowy publicysta Łukasz Warzecha podsumował w swoich mediach społecznościowych pierwszy miesiąc rządu Donald Tuska.

13 grudnia 2023 roku przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk został premierem Polski po raz trzeci w swojej politycznej karierze.

Nowa ekipa, która przejęła władzę po Prawie i Sprawiedliwości rządzi nad Wisłą już ponad miesiąc. Prawicowy publicysta Łukasz Warzech zamieścił na portalu X krótkie podsumowanie tego okresu:

„Małe podliczenie osiągnięć pierwszego miesiąca uśmiechniętego, europejskiego rządu:

* Porządkowanie państwa poprzez doprowadzenie do totalnego chaosu prawnego.

* Jedynie słuszne nominacje do SSP, a o systemie przejrzystych konkursów niedobra jest mówić.

* Niedobra też wspominać o powrocie do ryczałtowej składki zdrowotnej.

* Na czele projektu CPK staje jego zdeklarowany przeciwnik.

* Ministrów i wiceministrów jest więcej niż było u Morawieckiego.

* Za rozliczanie czasów PiS bierze się człowiek z osobistymi powodami do zemsty.

* Najważniejsza reforma edukacji to likwidacja prac domowych.

* Niejasne komunikaty w sprawie budowy elektrowni jądrowej.

* Zapowiedź projektu lewicowej cenzury.

* Nowa, „obiektywna” TVP jako TVN24 wersja soft”.

Dalej Warzecha stwierdza: „Niezły dorobek jak na miesiąc działania. Jest jakoś tak, że ci politycy starszego pokolenia, gdy wracają, to zawsze w gorszej wersji. Kaczyński 2015-2023 był o wiele gorszy niż Kaczyński 2005-2007. Tusk AD 2024 jest dramatycznie gorszy niż Tusk 2007-14”.