KSW 90. Będzie afera. Zwycięzca chwycił za mikrofon i porównał Izrael do III Rzeszy [VIDEO]

- Reklama -

26-letni Adam Soldajew w pięknym stylu znokautował weterana UFC Damiana Stasiaka na ostatniej gali KSW 90. Gdy Czeczen chwycił za mikrofon po wygranej walce, nie mówił jednak o pojedynku, tylko poruszył temat „ludobójstwa” dokonywanego przez Izrael na Palestyńczykach.

Polskie KSW nie byłoby tym, czym jest obecnie, gdyby nie imigranci z Czeczenii, którzy stali się nad Wisłą supergwiazdami MMA.

- Reklama -

Najpopularniejszy jest oczywiście mistrz Mamed Chalidow, który w wieku 43 lat wciąż szuka nowych wyzwań i niedługo zmierzy się w ringu z bokserem Tomaszem Adamkiem.

Historię mieszanych sztuk walki w Polsce tworzyli także Asłambiek Saidow, który obecnie zajmuje się biznesem i Anzor Ażyjew, który z kolei trenuje kolejne pokolenia fighterów w WCA Fight Club.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Na „polu walki” w polskim MMA pozostał natomiast 26-latek – Adam Soldajew. Zawodnik idzie w ślady innych „biało-czerwonych Czeczenów”.

Na ostatniej gali KSW Soldajew „uśpił” weterana UFC Damiana Stasiaka i zrobił to w naprawdę ładnym stylu.

Gdy jednak Mateusz Borek dał mu mikrofon, to muzułmański zawodnik nie mówił o sporcie. Soldajew miał na sobie koszulkę z flagą Palestyny i napisem „STOP WAR”.

– To jest tylko sport, dziękuję Damian, ale chciałbym poruszyć ważniejszy temat. Na naszych oczach giną dzieci. I nie tylko dzieci. To normalnie ludobójstwo, więc zróbmy jakąś akcję, mam na koszulce napisane „Stop War”, ale to nie wojna. Powinno być „stop genocide (ludobójstwo)”. Bardzo dużo i słusznie krytykujemy działania Hitlera, ale mamy teraz naśladowcę Hitlera – powiedział zwycięzca pojedynku.

Soldajew właśnie wygrał ósmą walkę w karierze, ale serwisy sportowe zamiast komentować ten fakt, rozpisują się o „skandalu” jaki wywołała jego wypowiedź.

Dzien dobry:)

Pieknie pojechał z zydami:)🥳

przypominam ze nazisci z izraela od pazdziernika zamordowali ponad 25000 ludnosci cywilnej…#FreePalestine #IsraelIsATerroristState pic.twitter.com/qcW1aNgdmw — Sebastian Lach (@Seb_Lach) January 21, 2024

Wyniki XTB KSW 90:

A tak prezentują się wyniki wszystkich pojedynków, które stoczono na ostatniej gali KSW: