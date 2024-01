Uchylenie immunitetu Braunowi. Michalkiewicz: „Wystarczy trącić wątek żydowski (…), żeby…” [VIDEO]

- Reklama -

Na kanale NCZAS INFO ukazała się rozmowa ze Stanisławem Michalkiewiczem. Publicysta odniósł się m.in. do sytuacji Grzegorza Brauna w związku z uchyleniem mu immunitetu.

Przypomnijmy, że w środę Sejm uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi. Prokuratura zamierza postawić mu siedem zarzutów związanych z czynami popełnionymi w latach 2022-2023. Dotyczą one interwencji poselskich – m.in. z marca 2023 roku w Narodowym Instytucie Kardiologicznym u byłego „ministra pandemii” Łukasza Szumowskiego, usunięcie politycznie zdobionej choinki z gmachu sądu, przerwanie antypolskiego wykładu prof. Jana Grabowskiego oraz – najważniejsze – ugaszenie gaśnicą proszkową uroczyście zapalonych w Sejmie żydowskich świec chanukowych.

– Poseł Braun zdecydowanie podpadł wielu środowiskom, nie tylko Prawu i Sprawiedliwości, ale i obozowi zdrady i zaprzaństwa (…), ale przede wszystkim głównym powodem (uchylenia Braunowi immunitetu – przyp. red.), bo pozostałe zdarzenia, które staną się podstawą oskarżenia, to już dawno się odbyły i nikt nie próbował z tego powodu uchylać posłowi Braunowi immunitetu (…), jest ta akcja antychanukowa, antyświeczkowa – powiedział Michalkiewicz.

Publicysta zwrócił uwagę na dwie rzeczy. – Ujawniła się pewna płaszczyzna porozumienia ponad podziałami. Wydawać by się mogło, że trwa nieprzejednana wrogość, utrzymuje się między obozem zdrady i zaprzaństwa i obozem dobrej zmiany, ale wystarczy trącić wątek żydowski (…), żeby się okazało, że jednak jest mnóstwo takich pól, gdzie współpraca ponad podziałami się odbywa – wskazał. Jak mówił, „właśnie widać, że mamy koalicję chanukową”.

– Nawet hierarchia kościelna, a przynajmniej jej część, zdaje się na tym punkcie specjalnie wyczulona, czemu dał wyraz przy okazji obchodów Dnia Judaizmu, tzn. duchowieństwo katolickie podlizuje się rabinom i propaguje żydowski przemysł rozrywkowy, kard. Ryś dał do zrozumienia, że antysemityzm jest grzechem – podkreślił.

Michalkiewicz zdradził, że „nurtuje go jedna rzecz” i ma wątpliwości teologiczne, „czy antysemitów można błogosławić”.

– Jest tutaj porozumienie ponad podziałami, koalicja chanukowa, do której niestety dołączyła Konfederacja, ku mojemu rozczarowaniu wielkiemu, ale już coraz mniej mnie to dziwi – stwierdził.

Michalkiewicz przypomniał, że po uchyleniu immunitetu Brauna „będzie on sądzony”. – Teraz otwierają się rozmaite możliwości, bo wszystko zależy od tego, jaki sędzia będzie go sądził. Czy sędzia starty, czy neo-sędzia, chociaż to nie ma znaczenia, bo ze względu na tę koalicję chanukową, to wszystko jedno, nie będzie żadnej kontrowersji, czy wyrok wydany przez neo-sędziego na Grzegorza Brauna będzie legalny, czy nielegalny – zaznaczył.

– Postawienie go przed sądem może mieć jeden „plus dodatni” (…). Jeżeli proces Grzegorza Brauna nie będzie się toczył z wyłączeniem jawności, to będzie on miał świetną trybunę do zaprezentowania swoich poglądów – stwierdził.

– Nawet za komuny, jak były procesy marcowe w 1968 roku, to komuna nie wyłączała jawności. W procesach politycznych jednak jeszcze i za czasów carskich, i za II Rzeczypospolitej, a nawet za komuny – nie w czasach stalinowskich, bo to była zupełnie inna sytuacja, ale później – takie procesy były okazją do przedstawienia swoich poglądów i zapoznania opinii publicznej z pewnym punktem widzenia. I to może być korzystne dla Grzegorza Brauna – wskazał.

– Jest oczywiste, że zostanie skazany i to będzie rzutowało na jego osobistą sytuację, dlatego że jeżeli zostanie skazany, tutaj jak sądzę będą surowe kary, to nie będzie mógł ani sprawować mandatu poselskiego ani nawet kandydować, bo takie są konsekwencje, ale może się w ten sposób przysłużyć formacji politycznej, na czele której stoi – podsumował Michalkiewicz.