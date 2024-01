Wniosek o odwołanie Bosaka. Mentzen pisze o „wybitnie idiotycznej propozycji”

- Reklama -

W środę Sejm zajmie się wnioskiem o odwołanie Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) z funkcji wicemarszałka Sejmu. W imieniu Konfederacji głos zabierze Sławomir Mentzen. Lider Nowej Nadziei zapowiada, że powie, „co myśli o tej wybitnie idiotycznej propozycji”.

Sejm w środę po południu zajmie się wnioskiem Lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu; wniosek ma związek z zachowaniem posła Konfederacji Grzegorza Brauna.

Bosak w Studiu PAP ocenił, że wniosek Lewicy jest motywowany ideologicznie. – Wynika wyłącznie z niechęci do Konfederacji. Jego uzasadnienie jest absolutnie naciągane. Nie mieliśmy wcześniej precedensów stosowania odpowiedzialności zbiorowej na marszałkach, wicemarszałkach za to, co robią posłowie – podkreślił. – Odpowiedzialność posłów za swoje czyny powinna być spersonalizowana – dodał.

Bosak wyraził przekonanie, że prowadząc obrady nie złamał żadnego punktu regulaminu Sejmu. – Robiłem to, co jest pracą marszałka i wicemarszałków, czyli prowadziłem obrady umożliwiając zabieranie głosu posłom niezgadzającym się ze sobą, mającym często skrajnie odmienne poglądy, ale zabierającym głos w pewnym porządku i dyskutującym ze sobą w ramach regulaminu w sytuacji bardzo emocjonalnej – powiedział wicemarszałek.

W tym kontekście ocenił, że Lewica chciałaby cenzury. – Oni by chcieli, żeby prowadzenie obrad polegało na tym, że udziela się głosu tylko tym, z którymi się zgadzamy. Nie na tym polega parlamentaryzm i demokracja i to trzeba Lewicy powtarzać – zaznaczył. – Gdybyśmy chcieli robić to co chce Lewica albo Platforma, to byśmy się tam zapisali – podkreślił Bosak.

Głos w sprawie zabierze w imieniu Konfederacji Sławomir Mentzen. „Niedługo debata i głosowanie nad kuriozalnym wnioskiem Lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka.

Będę miał możliwość w trakcie debaty powiedzieć, co myślę o tej wybitnie idiotycznej propozycji.

To będzie też wiele mówiło, kto poprze w tej sprawie Lewicę” – napisał na portalu X prezes Nowej Nadziei.