Ważą się losy Brauna. Dziś pierwsze głosowanie ws. immunitetu. Co zrobi Konfederacja?

- Reklama -

Już dziś popołudniu zbierze się Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która zajmie się sprawą immunitetu Grzegorza Brauna. Aby uchylić immunitet posłowi Konfederacji konieczne będzie także głosowanie na sali plenarnej, które może odbyć się jeszcze w tym tygodniu.

„Dzisiaj o 17:00 Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych rozpatrzy wniosek Prokuratora Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna” – poinformował na X Radek Karbowski.

- Reklama -

Co to w praktyce oznacza? Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora Komisja „uchwala sprawozdanie wraz z propozycją przyjęcia lub odrzucenia wniosku”. Później ostateczną decyzję będzie musiał podjąć Sejm. „Sejm lub Senat wyraża zgodę na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów lub senatorów” – stanowi art. 7c. pkt. 6 wspomnianej ustawy.

Co istotne, poseł Braun nie może zostać pozbawiony immunitetu, ale może mu on zostać uchylony do konkretnych spraw, wskazanych we wniosku przez prokuraturę. A tych jest bez liku. Jak informowaliśmy kilka dni temu prokuratura ostrzy sobie kły na polityka Konfederacji. Resort Adama Bodnara ujawnił w czwartek, o jakie zarzuty chodzi, w przypadku uchylenia immunitetu.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Jak przekazało w czwartek biuro prasowe resortu sprawiedliwości, prokuratura, w przypadku uchylenia immunitetu, ma zamiar przedstawić Grzegorzowi Braunowi zarzuty popełnienia przestępstw dotyczących m.in.: „naruszenia nietykalności cielesnej Łukasza Szumowskiego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, a także stosowania przemocy fizycznej w celu zmuszenia do określonego zachowania; pomówienia Łukasza Szumowskiego za pomocą środków masowej komunikacji, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu, co mogło poniżyć go w opinii publicznej; uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej, uszkodzenie sprzętu nagłaśniającego, naruszenia miru domowego poprzez nieopuszczenie Niemieckiego Instytutu Historycznego, znieważenie na terenie Sejmu RP grupy osób oraz znieważenie przedmiotu czci religijnej”.

Czytaj więcej: Prokuratura Bodnara ostrzy kły. Długa lista zarzutów dla Brauna [VIDEO]

Ciągle nie wiadomo, jak w sprawie zachowają się posłowie Konfederacji. Pierwszy sprawdzian już dziś popołudniu, bowiem członkiem Komisji jest poseł Ryszard Wilk z Nowej Nadziei.

Przypomnijmy, że w słynnej rozmowie w RMF FM z Robertem Mazurkiem Przemysław Wipler zdradził, że co prawda „uważa, że nie powinno się uchylać immunitetu”, ale w tej konkretnej sprawie „nie podjął jeszcze decyzji”. Z kolei wicemarszałek Krzysztof Bosak podczas konferencji prasowej w Sejmie powiedział: „myślę, że decyzję będziemy podejmować w naszym klubie poselskim wspólnie po zapoznaniu się z wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu”.