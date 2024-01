Horror w powietrzu. Pasażerom samolotu zabrakło tlenu. „Wszyscy mogliśmy zginąć” [VIDEO]

- Reklama -

Samolot z zawodnikami lecącymi na Puchar Narodów Afryki uległ awarii. Tuż po starcie na pokładzie zaczęło brakować tlenu. Z relacji jednego z pasażerów wynika, że ludzie zaczęli mdleć.

Do zdarzenia doszło, gdy na pokładzie samolotu znajdowali się zawodnicy z Gambii, którzy lecieli na Wybrzeże Kości Słoniowej na Puchar Narodów Afryki. Wcześniej wylecieli do Arabii Saudyjskiej, aby tam trenować. Samolot wynajęła krajowa federacja piłkarska.

Zdarzenie relacjonował w mediach społecznościowych Saidy Janko, grający w szwajcarskim klubie Young Boys.

– Od razu po wejściu do samolotu poczuliśmy, że na pokładzie jest potwornie gorąco. Wszyscy byliśmy spoceni. Ciepło nie do zniesienia potęgował brak tlenu, który spowodował u pasażerów bóle i zawroty głowy. Co więcej, ludzie zaczęli zasypiać i mdleć – przekazał później.

28-latek podkreślał, że sytuacja pogorszyła się po tym, jak maszyna oderwała się od ziemi. – Pilot musiał lądować awaryjnie na lotnisku w Bandżulu (stolicy Gambii – przyp. red.). Cieszymy się, że tego dokonał, ale sytuacja powinna być wyjaśniona. Lecimy na Puchar Narodów Afryki. Loty nie mogą tak wyglądać, to nie do zaakceptowania – dodał.

Po zdarzeniu głos zabrał także trener. Jak podkreślał, „wszyscy mogli zginąć”. – Pasażerowie zasypali od razu po starcie, ja również. Życie przeszło nam przed oczami. Nie chcę ryzykować życia dla dwugodzinnego lotu na turniej. Nie chcemy latać takimi samolotami. To była prawdopodobnie najmniejsza maszyna, jaką federacja była w stanie znaleźć, mieszcząca ledwie 50 osób – skwitował.

Gambijska federacja zaś wydała krótki komunikat. „Samolot miał problemy techniczne. Lot trwał 9 minut, po czym piloci zorientowali się w sytuacji i musieli zawrócić do Bandżulu” – czytamy.