Korwin-Mikke ogłasza zaciąg do nowej partii. „Pora na ludzi normalnych”

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke niedawno poinformował, że wraz z Stanisławem Michalkiewiczem zakłada nową partię. Teraz polityk ogłasza do niej nabór.

Nowa partia Janusz Korwin-Mikkego będzie nosiła nazwę KORWiN, czyli będzie się nazywała tak, jak Nowa Nadzieja przed zmianą.

- Reklama -

Jest to w pewien sposób symboliczne, bo to mniej-więcej od czasu zmiany nazwy poglądy Nowej Nadziei zaczęły się rozjeżdżać z poglądami prezesa-założyciela.

Polityk twierdzi, że formacja, która tworzy wraz ze Stanisławem Michalkiewiczem, jest potrzebna szczególnie teraz.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

„W tym całym wariactwie pora na Ludzi Normalnych. Po zgłoszeniu partii KORWiN do rejestracji ogłaszam już szeroki do niej zaciąg. Oczywiście ci, co się już zapisali, NIE zgłaszaja się ponownie – chyba, że nie dostali odpowiedzi” – napisał polityk.

W tym całym wariactwie pora na Ludzi Normalnych. Po zgłoszeniu partii KORWiN do rejestracji ogłaszam już szeroki do niej zaciąg. Oczywiście ci, co się już zapisali, NIE zgłaszaja się ponownie – chyba, że nie dostali odpowiedzi.

Prosimy zgłaszać się na adres swojego województwa:… — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) January 11, 2024

Korwin-Mikke podał także maile, na które można wysyłać zgłoszenia:

dolnyslask@korwin.com.pl

kujawypomorze@korwin.com.pl

lodz@korwin.com.pl

lubelskie@korwin.com.pl

lubuskie@korwin.com.pl

malopolska@korwin.com.pl

mazowsze@korwin.com.pl

opolskie@korwin.com.pl

podkarpacie@korwin.com.pl

podlasie@korwin.com.pl

podwarszawskie@korwin.com.pl

pomorze@korwin.com.pl

pomorzezachodnie@korwin.com.pl

slaskzaglebie@korwin.com.pl

swietokrzyskie@korwin.com.pl

warmiamazury@korwin.com.pl

warszawa@korwin.com.pl

wielkopolska@korwin.com.pl

zagranica@korwin.com.pl

„Naprzód do walki o Wolność, Własność, Sprawiedliwość, Prawdę, Honor, Niepodległość – i inne, niemodne dziś, wartości!” – zakończył swój wpis prawicowiec.