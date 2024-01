Prezydent zarządzi przyśpieszone wybory? „Grubo. Idziemy na ścianę”

- Reklama -

Według doniesień medialnych prezydent Andrzej Duda może mieć w planach rozwiązanie Sejmu i zarządzenie nowych wyborów.

„Grubo. Moim zdaniem w tym momencie pan prezydent nie będzie miał skrupułów przed rozwiązaniem Sejmu. Idziemy na ścianę” – napisał w swoich mediach społecznościowych publicysta Łukasz Warzecha.

Warzecha już wcześniej przewidywał, że sytuacja w Polsce może zmienić się w coś, co można umownie nazwać „wojną domową”.

Według medialnych doniesień publicysta mógł mieć rację. „Rzeczpospolita” podaje, że Andrzej Duda może rozważać rozpisanie przyśpieszonych wyborów.

„Może się tak stać, jeśli do 29 stycznia nie dostanie do podpisu ustawy budżetowej” – czytamy. Zdaniem gazety głowa państwa może odesłać ustawę budżetową do propisowskiego Trybunału Konstytucyjnego, którego nie uznaje nowa władza.



– Może ocenić, czy takie a nie inne ułożenie dochodów i wydatków państwa odpowiada wymogowi racjonalności działania Rady Ministrów w świetle wartości konstytucyjnych – twierdzi prof. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z UW.

Prof. Andrzej Jackiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku uważa z kolei, że TK „może na przykład zważyć rzekome wątpliwości co do statusu dwóch posłów i wpływ tej sytuacji na procedurę uchwalania budżetu”.