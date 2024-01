Warzecha kreśli scenariusz wojny domowej w Polsce: „Wojsko na ulicach, szturm na Sejm”

- Reklama -

Wolnościowy publicysta Łukasz Warzecha ostrzega, że obecny bałagan prawny w Polsce może doprowadzić do „wojny domowej”.

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową z 2007 r.

- Reklama -

W ubiegłą środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu Wąsika, a w piątek postanowienie marszałka Sejmu ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Kamińskiego.

Marszałek Hołownia powiedział, że odwołania Wąsika i Kamińskiego od postanowienia o wygaśnięciu ich mandatów skierował do Izby Pracy SN i czeka na decyzję tej Izby w tej sprawie. Sprawą odwołania Kamińskiego Izba Pracy ma się zająć w środę.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Tymczasem prawicowy publicysta Łukasz Warzecha kreśli scenariusze tego, co będzie się działo w Polsce, jeśli Kamiński i Wąsik przestaną być posłami i zostaną osadzeni w więzieniu.

„A co Państwo powiedzą na taki scenariusz wojny domowej?

* Panowie K&W lądują w więzieniu przed 12 stycznia. Nie biorą udziału w głosowaniu nad budżetem.

* PAD kieruje ustawę budżetową do TK argumentując, że w głosowaniu nie brali udziału dwóch posłów.

* TK w ciągu dwóch miesięcy rozstrzyga, że ustawa jest nieuchwalona.

* Większość twierdzi, że jest uchwalona, bo K&W nie są posłami.

* PAD stwierdzi, że nie otrzymał ustawy budżetowej na czas i zarządza skrócenie kadencji Sejmu.

* Większość odpowiada, że ustawa trafiła do prezydenta na czas i nie ma mowy o rozwiązaniu Sejmu, zwłaszcza że TK „nie istnieje”.

* PiS stwierdza, że Sejm zostaje rozwiązany i będą nowe wybory.

* Dalej co? Wojsko i policja na ulicach? Szturm na Sejm?

Fajnie?

Tak może być, jeśli nie nastąpi opamiętanie” – pisze publicysta, a jego scenariusz wydaje się niebezpiecznie prawdopodobny.