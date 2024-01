Niewiarygodne, co odkryła w domu babci. Fałszywa rura otwierała tajne przejście do… [VIDEO]

- Reklama -

Wnuczka nagrywała filmik na TikToka w starym domu, do którego wprowadziła się jej babcia. Przez przypadek kobieta dokonała niewiarygodnego odkrycia.

Carly dokonała szokującego odkryciu w domu swojej babci. Staruszka wprowadziła się do starego domu, jednak z uwagi na to, że ma problemy z chodzeniem, nie mogła np. zejść do piwnicy.

Seniorka mieszkała więc w domu, nie znając jego tajemnic, które odkryła dopiero wnuczka. Carly postanowiła poznać zakamarki starego domostwa i udokumentować wszystko na TikToku.

Zeszła do piwnicy, a jej uwagę zwróciła rura, która wydawała się nie być elementem żadnego z mechanizmów działających w domu.

Carly podeszła do rury, popchnęła ją i wtedy po przeciwnej stronie piwnicy, w szafie na ubrania, otworzyło się tajemne przejście.

Wnuczka weszła do pokoju, który się przed nią otworzył, a tam znalazła puste regały i sejf na broń. To jednak nie wszystko, bo pomieszczeń było więcej – m.in. schron przeciwatomowy i spiżarnia z mnóstwem puszek, które pozwoliłyby przetrwać apokalipsę.

W pomieszczaniach były też maski przeciwgazowe i prycze do spania. To jednak nie wszystko, bo także u góry w domu znajdowała się specjalna zapadnia, która prowadziła prosto do tajemniczych pomieszczeń.