Kontrowersje wokół WOŚP. „Jurek, czemu kisisz 600 milionów?”

- Reklama -

Niebawem po raz kolejny zagra Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy, a to oznacza, że wracają kontrowersje wokół fundacji Jerzego Owsiaka.

Jak nagłaśniał kilka lat temu Piotr Wielgucki, znany jako „Matka Kurka”, rozliczenia fundacji WOŚP są co najmniej niejasne. Owszem, Owsiak jakąś część zebranych pieniędzy przeznacza chociażby na sprzęt szpitalny, lecz – według niego – mamy do czynienia z licznymi nieprawidłowościami.

- Reklama -

Wielgucki wskazywał m.in., że Owsiak nie ujawnia pełnych sprawozdań finansowych WOŚP, że prywatnie czerpie korzyści z fundacji, że część pieniędzy, które ludzie w dobrej wierze wpłacają na pomoc, przeznacza chociażby na zakup nieruchomości.

Teraz bloger podaje, że na koncie WOŚP znajduje się obecnie około 600 milionów złotych.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

„Dlaczego kasa ze zbiórek jest rozliczana latami, to już domyślcie się sami. Do każdej innej fundacji, tak funkcjonującej i finansowanej ze środków publicznych wparowałby co najmniej Urząd Skarbowy, jak nie Prokuratura Krajowa, a do WOŚP nawet TVN24 nie zagląda, bo od publicznej kasy jest Rydzyk do kopania” – pisze Wielgucki.

Publiczne pytanie Owsiakowi stawia redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer:

„Panie Owsiak, skoro zbierasz Pan na 'ratowanie’ w rozmaitych przypadkach medycznych, to dlaczego Pan nie ratujesz, tylko zbierasz 600 milionów złotych na koncie? O co tu chodzi?” – pyta.

Na sugestię jednego z internautów, że tego typu pytania można przesyłać poprzez formularz kontaktowy fundacji, Sommer odpowiada: „Pan Jurek przecież nie odpowie, więc pytam publicznie. Jurek, czemu kisisz 600 milionów? Tylko nie pisz, że kisisz bo lubisz, bo to przecież nie są twoje pieniądze”.

Panie Owsiak, skoro zbierasz Pan na „ratowanie” w rozmaitych przypadkach medycznych, to dlaczego Pan nie ratujesz, tylko zbierasz 600 milionów złotych na koncie? O co tu chodzi? https://t.co/ZB9qILiUR7 — Tomasz Sommer (@1972tomek) January 4, 2024