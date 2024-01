Lewicowa logika. Winę za zamieszki ponoszą… fajerwerki [VIDEO]

- Reklama -

Domagamy się ogólnokrajowego zakazu używania sztucznych ogni, albowiem ich odpalanie prowadzi do bezprawia – powiedział dziennikarzom komendant amsterdamskiej policji Frank Paauw i zaapelował do polityków o przyjęcie stosownego prawa. Czyli nie są winni zadymiarze, głównie przybysze, ale fajerwerki. Typowa lewacka logika.

Holenderska policja zatrzymała w sylwestrową noc ponad 200 osób, wiele z nich strzelało do funkcjonariuszy z fajerwerków i kilkudziesięciu policjantów zostało poszkodowanych. oczywiście nie wolno mówić kim byli zadymiarze, ale liczne filmy, które można znaleźć w Internecie, pokazują jednoznacznie, że w większości nie byli to rodowici Holendrzy.

EUROPEAN DIVERSITY

New Year?

Several riots in the Netherlands ?? (Rotterdam, Delft, Amsterdam….) as well as in Belgium ?? Brussels pic.twitter.com/TAMWgdiVkl

— 'Seeing is believing' (@dave24144975) January 3, 2024