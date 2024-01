- Reklama -

Program 500+ wraz z początkiem nowego roku został zastąpiony programem 800+. Podniesienie kwoty świadczenia komentuje w swoich mediach społecznościowych założyciel Najwyższego Czasu! – Janusz Korwin-Mikke.

Pieniądze na 500+ są nam zabierane od 1 kwietnia 2016 roku i od tego czasu program stymuluje inflację, która pożera nasze pensje i oszczędności.

500+ przechodzi jednak do przeszłości. Od 2024 roku polscy podatnicy zostaną zmuszeni do finansowania 800+ – to o ponad 50 proc. więcej pieniędzy.

Program nie działa

500+ zostało wymyślone jako program, który miał stymulować dzietność. To oczywiście nie wypaliło, bo nie można płacić ludziom ich własnymi pieniędzmi, żeby zaczęli płodzić dzieci.

W ciągu roku liczba urodzeń dzieci, która i tak była fatalna, jeszcze zmalała o ok. 11 proc. Program trwa już blisko 8 lat, a kryzys demograficzny jedynie się pogłębia.

Mimo to żadna siła polityczna nie ma odwagi głośno mówić o tym, że 500+ czy 800+ należy zlikwidować. Programy socjalne tego typu od dawna są jedynie sposobem na legalną korupcję wyborczą.

GUS:

W październiku urodziło się 22 tys. dzieci (24,4 tys rok temu)

Zmarło 35 tys osób (36,7 tys rok temu) W ostatnie 12 m-cy urodziło się 277,7 tys. dzieci

Rok temu było to 313 tys czyli minus 35 tys.

Spadek o 11,2% Tempo spadku jeszcze przyspieszyło.

Zapaść

Korwin-Mikke: Oni będą brnąć w to dalej

Sprawę w swoich mediach społecznościowych skomentował założyciel Najwyższego Czasu! – Janusz Korwin-Mikke.

„W 2015 ostrzegałem przed skutkami 500+. Mówiłem, czym to się skończy. Socjaliści nie słuchali i zaczęli rozdawać cudze pieniądze. Z 500+ zrobiło się 800+ bo musiało! Oni będą brnąć w to dalej i rozszerzać socjal, byleby nie stracić głosów w wyborach. Mówiłem, że to błędne koło!” – napisał wolnościowy polityk.