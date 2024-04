Korwin-Mikke: Św. Szczepan zachował się trochę jak Grzegorz Braun

- Reklama -

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia, wypadało wspomnienie pierwszego męczennika św. Szczepana. Janusz Korwin-Mikke porównał katolickiego świętego do Grzegorza Brauna.

W Kościele katolickim drugiego dnia oktawy świąt Bożego Narodzenia wspominany jest św. Szczepan – pierwszy męczennik. Był jednym z siedmiu diakonów, których Apostołowie wybrali do posługi ubogim. Za odważne głoszenie wiary w Chrystusa został skazany na śmierć przez ukamienowanie.

Przywołanie tej postaci w czasie radosnego świętowania narodzin Jezusa Chrystusa ma uświadomić, że wiara wymaga odważnego świadectwa, które może zakończyć się także męczeńską śmiercią.

Nie wiadomo, kiedy i gdzie urodził się św. Szczepan. Jego greckie imię wskazywałoby, że był nawróconym hellenistą – zhellenizowanym Żydem z diaspory, czyli posługującym się, na co dzień językiem greckim. Czytamy o nim w Dziejach Apostolskich, kiedy został wybrany na jednego z siedmiu diakonów Kościoła, by posługiwać ubogim, odciążając w ten sposób uczniów Chrystusa. „Pełen łaski i mocy Ducha Świętego” głosił Ewangelię z mądrością, za co został oskarżony przez Sanhedryn, że występuje przeciw Prawu i Świątyni. W mowie obrończej Szczepan ukazał dzieje Izraela z perspektywy chrześcijańskiej, konkludując, że naród ten stale lekceważył wolę Boga. Publicznie wyznał także Chrystusa, za co został ukamienowany.

W Dziejach Apostolskich czytamy, że przy śmierci Szczepana był obecny Szaweł, późniejszy św. Paweł Apostoł Narodów, którego św. Łukasz stanie się potem uczniem. Pilnował on szat oprawców stając się tym samym oficjalnym świadkiem kamienowania. Samosąd dokonany na Szczepanie był sprzeczny z obowiązującym wówczas prawem rzymskim. Doszło do niego, ponieważ w 36 roku Piłat został odwołany ze swojego stanowiska, a nowy namiestnik jeszcze nie przybył.

Według tradycji męczeństwo Szczepana miało miejsce w Jerozolimie za Bramą Damasceńską, w niewielkiej odległości od niej w kierunku północnym, gdzie obecnie wznosi się kościół Saint-Étienne (św. Szczepana), w pobliżu prowadzonej przez dominikanów znanej École Biblique.

Korwin-Mikke: Św. Szczepan jak Grzegorz Braun

Janusz Korwin-Mikke, założyciel Najwyższego Czasu!, porównał katolickiego męczennika do Grzegorza Brauna.

„Św.Szczepan zachowywał się w 36 roku trochę jak p.Grzegorz Braun, obrażając sędziów w synagodze, więc został przez żydów ukamieniowany. Uczestniczył w tym Szaweł z Tarsu, później śp.Paweł – co przypominam tym, którzy jak kogoś sobie zafiksują jako wroga, to do śmierci nie darują!” – napisał Korwin-Mikke na X (dawniej Twitter).