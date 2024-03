Szokujące sceny. Ruch zablokowany, muzułmańskie rytualne modły odprawiane w Warszawie [VIDEO]

- Reklama -

Pewien kierowca taksówki na aplikację zablokował ruch w Warszawie, bo w jego mniemaniu teraz ważniejsze było sławienie Allaha.

O szokującym zdarzeniu, które miało miejsce na ulicach Warszawy, poinformował Mikołaj „Jaok” Janusz. „W dzisiejszej Warszawie prawo szariatu jest nadrzędne wobec kodeksu ruchu drogowego” – napisał.

- Reklama -

Zamieścił krótki film, na którym widzimy, jak kierowca przewozu osób blokuje pas do skrętu w lewo, klęczy obok samochodu, odprawia modły i wysławia Allaha.

Tak na naszych oczach zmienia się Polska. Politycy wprawdzie się temu sprzeciwiają, ale są tylko „mocni w gębie”, bo jednocześnie nie robią nic, by przeciwdziałać. Widzieliśmy to podczas rządów PiS-u, gdy sprowadzono do Polski rekordową liczbę obcokrajowców. I to rekordową pomijając uchodźców wojennych z Ukrainy.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Widzimy to także po rządach nowej koalicji. Donald Tusk w kampanii oczywiście sprzeciwiał się przymusowej relokacji migrantów, ale już wyraził zgodę na pakt migracyjny, który odgórnie narzuca Polsce nielegalnych imigrantów lub każe sowicie płacić za ich nieprzyjmowanie. Szymon Hołownia z kolei gościł w Sejmie „ubogich”, pośród których znaleźli się także ci, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską, czym się publicznie chwalą. Hołownia, robiąc sobie z nimi zdjęcia, takie działania po prostu pochwala i legitymizuje.

Poniższy obrazek z ulicy w Warszawie to jeszcze nie jest codzienność. Jeszcze… Na Zachodzie proces ten rozpoczął się jakieś 20 lat wcześniej, w Polsce trwa od kilku lat, ostatnio przyspiesza, i jeśli nie zostaną szybko wyciągnięte odpowiednie wnioski, to w niedalekiej przyszłości czekają nas dokładnie takie same konsekwencje, jakie spotykają już państwa zachodnie.