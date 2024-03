Nie żyje znany i lubiany artysta kabaretowy Krzysztof Respondek. Zmarł nagle. Miał 54 lata

- Reklama -

W piątek 22 grudnia zmarł nagle znany i lubiany artysta kabaretowy Krzysztof Respondek.

W rozmowie z portalem Ślązag.pl o śmierci Krzysztofa Respondka poinformował jego przyjaciel z kabaretu Rak Krzysztof Hanke. Przyczyną śmierci była zawał serca. Respondek miał 54 lata.

– Zawał serca. Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52 — powiedział Krzysztof Hanke.

Krzysztof Respondek był absolwentem Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu. W 1999 roku dołączył do śląskiego kabaretu Rak, wcześniej związany był z Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Często zobaczyć go można było w telewizji wraz z kabaretem Rak, ale także w popularnych programach rozrywkowych jak „Twoja twarz brzmi znajomo”. Był zwycięzcą trzeciej edycji programu „Jak oni śpiewają”. Grał także w serialu „Barwy Szczęścia”.

– Znaliśmy się ze 30 lat. W kabarecie Rak występowaliśmy razem od 2000 roku. Jaki był Krzysiek? Zawsze robił wszystko, żeby bawić ludzi. Za to będą go pamiętać, za jego pogodę ducha i radość – mówił przyjaciel artysty Krzysztof Hanke.