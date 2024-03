Korwin-Mikke: Uznali, że ważniejsze jest zniszczenie Korwin-Mikkego, niż wynik Konfederacji

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke był gościem redaktora Kamila Szewczyka w „Wieczornym expressie” na youtubowym kanale Super Expressu.

W rozmowie Janusz Korwin-Mikke został zapytany między innymi o wynik wyborczy Konfederacji z ostatnich wyborów parlamentarnych oraz o swoją przyszłość w tym ugrupowaniu.

– Liczyliście na więcej, na co najmniej kilkanaście procent – powiedział redaktor Kamil Szewczyk pytając o wynik wyborczy Konfederacji.

– Ja liczyłem na bardzo dużo, liczyłem, że będziemy mieli 52 posłów – stwierdził Janusz Korwin-Mikke.

KS: – A wyszło 18.

JKM: – Bo są ludzie w Konfederacji, którzy uznali, że ważniejsze jest zniszczenie Korwin-Mikkego niż wynik Konfederacji.

KS: – Co to za ludzie? Ma pan na myśli Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena?

JKM: – Przede wszystkim formalnie jest to szef sztabu pan Tumanowicz, który zabronił mi pozywać do sądu oszczerców, którzy kłamali na przykład, że ja popieram pedofilię, wkładali w moje usta słowa, których nie powiedziałem (…) I oni (sztab Konfederacji – przyp. red.) zamiast pozwolić mi to sprostować, zabronili mi to sprostować, woleli żeby Konfederacja przegrała byle tylko Korwinowi dopieprzyć.

JKM: – Wie pan, kiedyś się zdarzyło, że Winston Churchill wprowadzał do izby młodego posła. Pokazuje mu Izbę Gmin, gdzie siedzą laburzyści. – To są nasi wrogowie (miał powiedzieć nowy poseł). – Nie, to są nasi przeciwnicy, nasi wrogowie są tu (gdzie my siedzimy – przyp. red.). No i niestety nasi wrogowie są w Konfederacji, a nie poza Konfederacją.

KS: – I co pan pocznie z tym fantem?

JKM:: – Nie wiem. Kolega Braun zażądał we wtorek zwołania kongresu Konfederacji i Rada Liderów odmówiła zwołania kongresu Konfederacji, bo kongres mógłby zmieść obecną Radę Liderów.

Na pytanie czy nie wyklucza, że spotka się z Grzegorzem Braunem w jednym ugrupowaniu JKM odpowiedział: – Jestem przekonany, że albo będziemy w Konfederacji, albo nas obu wyrzucą.