Zdenerwowany Jarosław Kaczyński w siedzibie TVP: „Uważaj gówniarzu, żebyś ty nie siedział” [VIDEO]

- Reklama -

Trwa protest polityków PiS. O godz. 13. 30 w środę do siedziby TVP przy ul. Woronicza w Warszawie przybył prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przywitały go okrzyki i oklaski. Pojawili się też protestujący, którzy krzyczeli do Kaczyńskiego „będziesz siedział”. — Uważaj gówniarzu, żebyś ty nie siedział — odpowiedział Kaczyński.

Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

- Reklama -

Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek. We wtorek Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Politycy PiS od wtorkowego wieczoru przebywają w siedzibie TVP. We wtorek późnym wieczorem prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że politycy tej formacji będą robili w TVP dyżury po 10 osób. Poinformował również, że tworzony jest harmonogram tych dyżurów.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

O godz. 13.30 w środę Kaczyński przybył do siedziby TVP przy ul. Woronicza w Warszawie.

„Nasz protest to jest obrona demokracji, bo nie ma demokracji bez pluralizmu mediów i bez silnych mediów antyrządowych, a w Polsce to są media publiczne” – mówił we wtorek Kaczyński.

(PAP)