Braun usunięty z Allegro. „Popełnił większą zbrodnię niż Lenin i Stalin razem wzięci”

Allegro, we współpracy ze stowarzyszeniem „Nigdy Więcej”, usunęło oferty zawierające kubki i koszulki z Grzegorzem Braunem, nawiązujące do „interwencji gaśnicowej”. Można za to bez problemu kupić koszulki z Józefem Stalinem czy Karolem Marksem.

Politpoprawne media rozpisują się, jak to Allegro „musiało usunąć” gadżety „gloryfikujące” postępowanie Grzegorza Brauna. W sumie kilkadziesiąt ofert.

„Koszulka oczywiście nawiązuje do zagaszenia przez posła Brauna żymiańskich zapędów w polskim sejmie. Aj waj! Ale to było dobre!” – tak brzmiała jedna z ofert, cytowana przez „Rzeczpospolitą”.

Jak podaje dziennik, chodziło o koszulkę z nadrukiem na wzór tabliczki przeciwpożarowej – jednak na czerwonym kwadracie umieszczono gaśnicę z literą „B”, gaszącą żydowski świecznik.

Innym, usuniętym przez Allegro przedmiotem, był nawiązujący do kreskówki kubek „Strażak Braun”. Była też koszulka z gaśnicą, w którą wpisana została chanukija (żydowski świecznik), a obok napis: „Szczęść Boże, niech gaśnica dopomoże”.

– Podjęliśmy decyzję o usunięciu ofert, które ewidentnie nie respektowały naszego regulaminu. Mówi on wyraźnie, że działania podejmowane przez użytkowników Allegro powinny być zgodne z dobrymi obyczajami, jak i obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta – stwierdził rzecznik Allegro Marcin Gruszka.

– Na szczęście mówimy tylko o kilkudziesięciu ofertach kubków i koszulek nawiązujących do wydarzeń z Sejmu. Dołożymy też starań, by się już na naszej platformie nie pojawiały – pospieszył z gorliwym zapewnieniem.

Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” znane jest z tropienia wszelkich przejawów „faszyzmu”. Tworzy ono „brunatną księgę”, do której trafiła nawet Monika Jaruzelska, m.in. za wywiad z Grzegorzem Braunem.

Na Allegro można jednak bez problemu kupić koszulki z wizerunkami totalitarnych zbrodniarzy czy ideologów – jak choćby Józefa Stalina, Włodzimierza Lenina czy Karola Marksa. Widocznie Grzegorz Braun okazał się postacią bardziej „niebezpieczną” niż wymieni wyżej.

Wygląda na to, że @GrzegorzBraun_ popełnił większą zbrodnię niż Lenin i Stalin razem wzięci ? hej @Allegro_Group poproszę o jakiś komentarz. pic.twitter.com/nzJdm13vb9 — doc. Marek oficjal ®️ (@Marek95283940) December 19, 2023

„Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że gadżety nawiązujące do „interwencji gaśnicowej” Grzegorza Brauna można kupić w Internecie, poza Allegro. Jako przykład podaje stronę wydawnictwa Tomasza Stali – 3DOM.