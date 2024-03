Ziemkiewicz nie wie, czy akcja Brauna to „głupota czy sabotaż”, ale wie, że „facet na tym wygrał” [VIDEO]

- Reklama -

Znany prawicowy publicysta Rafał Ziemkiewicz skomentował incydent gaśnicowy, którego bohaterem był poseł Grzegorz Braun.

Ziemkiewicz zauważa, że Braun został ostro skrytykowany jedynie w tzw. „tradycyjnych mediach” i tylko tam jest „gigantyczne oburzenie”.

– Że to jest niewyobrażalna podłość, że to jest nie wiadomo jak straszne, że to jest nietolerowalne w ogóle, jeżeli jest takie słowo – śmieje się publicysta.

Jednocześnie Ziemkiewicz zauważa, że „nie wiadomo, co trzeba zrobić z tym Braunem”, bo „z kar, które na niego nałożono, to on się śmieje”.

– Natomiast w mediach społecznościowych facet po prostu zrobił fajny numer – stwierdza publicysta.

Ziemkiewicz zauważa, że wybryk Brauna stał się hitem Internetu. Autor „Chama Niezbuntowanego” zwraca na przykład uwagę na parodiowy utwór, który o całym incydencie gaśnicowym nagrał zespół Letni Chamski Podryw.

– To ma setki tysięcy, nie wiem, czy już nie miliony odsłon, bo rzeczywiście melodyjka wpada w ucho – mówi Ziemkiewicz i zwraca uwagę na to, że „tam w ogóle nie ma słowa o tym, dlaczego ten Braun zgasił świecę”.

– Nie ma w ogóle słowa o tym, jakie on świece zgasił. Jest mem: facet z gaśnicą gasi świece, „ha-ha-ha”. Świetny numer. Jeszcze czegoś takiego w tym Sejmie nie było. Na razie, bo teraz nie wiem, co wymyślą. Jachira kartki rzucała – to słabe było. Nie wiem, co wymyślą, żeby przebić tę gaśnicę – twierdzi publicysta.

– Nieważne, co to były za świece, nieważne, że to była Chanuka, nie ważne jakie Braun podaje [powody]. Po prostu wygenerowano głupotę, która to głupota ogarnia media społecznościowe. Wszyscy o tym wiedzą. Facet na tym wygrał i te wszystkie potępienia można sobie włożyć głęboko – uważa Ziemkiewicz.



– Dlatego piszę, że nie sposób potępić Grzegorza Brauna. To nie ma nic wspólnego z moim osobistym przekonaniem na temat tej akcji, którego zresztą nie jestem pewien, ponieważ dopada mnie to, co jest, jak często mówię, największym problemem nie tylko w pracy komentatora politycznego i pisarza zajmującego się polityką, ale w ogóle jest największym problemem, jaki staje zawsze przed ludzkością, czyli odpowiedź na pytanie: „Głupota, czy sabotaż?”. Nie wiem – powiedział Ziemkiewicz.