Marcin Najman nokautuje Chanukę w Sejmie. Tym razem żartem [VIDEO]

Były pięściarz i zawodnik MMA Marcin Najman zaliczył w życiu trochę nokautów. Tym razem udało mu się znokautować poprawność polityczną jednym krótkim żartem.

Marcin Najmna nagrał na portalu X krótki filmik nawiązujący do głośnego, dzięki akcji gaśniczej posła Grzegorza Brauna, obchodzenia żydowskiego święta Chanuka w polskim Sejmie.

– Moi drodzy, jestem zbudowany tym, że w polskim parlamencie, wraz ze społecznością żydowską, świętowaliśmy zapalenie świec chanukowych – zaczął Najman.

– Przy obecności pana prezydenta, przy obecności marszałka Sejmu, przy obecności pani marszałek Senatu, wspólne świętowanie polsko-żydowskie żydowskiego święta. I jestem przekonany, że w ramach rewizyty, zaproszą nas do Knesetu (izraelski parlament – przyp. red.) i jeszcze przed Bożym Narodzeniem będziemy wspólnie kolędować, łamać się opłatkiem i cieszyć się z narodzenia Pana Jezusa – mówił Najman.

– Ja dlatego przygotowałem już akompaniament do kolęd, mam nadzieję być w tej polskiej delegacji, która wybierze się do Knesetu i będziemy wspólnie z Żydami kolędować i cieszyć się z Bożego Narodzenia – podsumował Marcin Najman i na dowód swojego przygotowania do wizyty w Izraelu odegrał kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Panie Marcinie, wyrazy uznania 😉