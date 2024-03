Robert Winnicki komentuje chanukową akcję gaśniczą Grzegorza Brauna

- Reklama -

Nieobecny w ostatnim czasie w polityce z powodów zdrowotnych Robert Winnicki skomentował incydent gaśnicowy z udziałem Grzegorza Brauna. Były lider narodowców i współzałożyciel Konfederacji twierdzi, że podobnego czynu dopuściła się Joanna Scheuring-Wielgus, która „właśnie została wiceministrem kultury”.

Poseł Konfederacji i szef Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun, użył w Sejmie gaśnicy do zgaszenia żydowskiego świecznika chanukowego tzw. Chanukii.

Niedługo po wydarzeniu na profilu Konfederacji w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że Klub Poselski tej partii potępia zachowanie swojego posła.

Do zachowania swojego partyjnego kolegi odnieśli się czołowi politycy Konfederacji i jednym głosem potępili to, co zrobił Braun.

Teraz głos w sprawie zabrał także jeden z założycieli Konfederacji, były lider Ruchu Narodowego Robert Winnicki, który z powodów zdrowotnych przestał być aktywny w polityce.

„«Barbarzyństwo»? Znajmy miarę rzeczy. W Sejmie miał miejsce niefortunny incydent, nie pierwszy i zapewne nie ostatni. Joanna Scheuring-Wielgus, która czegoś podobnego dopuściła się w 2020 w kościele, właśnie została wiceministrem kultury” – napisał w swoich mediach społecznościowych narodowiec.

„Barbarzyństwem jest ludobójstwo, którego przez ostatnie dwa miesiące Izrael dokonuje w Gazie. 18 tysięcy zabitych Palestyńczyków, dziesiątki tysięcy rannych, 1.5 miliona wypędzonych, pozbawionych dostępu do czystej wody, żywności i leków. Połowa ofiar, połowa ludności Gazy to dzieci. To jest barbarzyństwo” – stwierdził jeden z byłych liderów Konfederacji.

