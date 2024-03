Korwin-Mikke zwraca się do nowej minister ds. równości

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke, założyciel Najwyższego Czasu! i nestor prawicowy wolnościowej w Polsce, zwrócił się do minister ds. równości za pośrednictwem mediów społecznościowych. Polityk zauważył nierówność w pewnej dziedzinie i apeluje, by szefowa resortu, który ma wszystko wyrównywać, temu zaradziła.

Miało być mniej ministerstw, a tymczasem w rządzie Donalda Tuska widzimy takie twory, jak na przykład stanowisko ministra ds. równości, które objęła Katarzyna Kotula.

Janusz Korwin-Mikke postanowił jednak skorzystać z tego, że takie stanowisko powstało i zwrócił się do nowej minister z prośbą o to, by zajęła się pewną kwestią.

Wnoszę, by w ramach szerzenia Równości szkoły o numerach nieparzystych używały formy męskiej: „Ten szkół”. „Mój szkół” brzmi po męsku – i oszczędza dwie sylaby, a mniej papieru oznacza mniej sosen wyciętych na papierówkę!” – napisał w swoich mediach społecznościowych polityk.

To nie pierwszy raz, gdy Korwin-Mikke zwraca się do szefowej resortu równości. Wcześniej prawicowiec pisał inne apele:

Uprzejmie wnoszę o dopilnowanie, by w tzw. szpitalach liczba odmów aborcji kobietom była równa liczbie odmów aborcji mężczyznom. Proszę również zastanowić sie, jak uwzględnić problem równości pozostałych 52 płci” – pisał do Kotuli Korwin-Mikke.

Jeszcze wcześniej polityk apelował:

Uprzejmie wnoszę o przywrócenie równości w szkołach. By mianowicie połowę grono nauczycielskiego, przede wszystkim od matematyki, fizyki i chemii, stanowili mężczyźni. Bo uczniowie nie widzą wzorców zachowania męskiego”.

Bardzo możliwe, że ta seria będzie trwać, bo istnienie tak bardzo lewicowego ministerstwa musi drażnić legendę konserwatywnego liberalizmu.