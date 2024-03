Sommer do ambasadorów USA i Izraela: To obrzydliwe, moralne zera

- Reklama -

Tomasz Sommer uważa, że ci, którzy w kontekście incydentu gaśnicowego w Sejmie czy zniszczenia żydowskiego świecznika używają słowa „antysemityzm”, obrażają pamięć o ludobójstwie Żydów w czasie II wojny światowej.

„Misja Dyplomatyczna Stanów Zjednoczonych w Polsce wraz z obywatelami USA wspierają społeczność żydowską w Polsce, prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i wszystkich tych, którzy odrzucają antysemityzm i nienawiść. Musimy jasno powiedzieć, że w naszych społecznościach nie ma miejsca na jakiekolwiek działania mające na celu zastraszanie i prześladowanie. Jednoznacznie potępiamy takie zachowania i wspieramy wszystkich, którzy walczą z antysemityzmem i aktami nienawiści” – czytamy w oświadczeniu konsul generalnej Amerykańskiego Konsulatu w Krakowie Erin Nickerson.

Do słów Nickerson przyłączył się ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński, pisząc o „akcie antysemickiej nienawiści”.

Oskarżenia o antysemityzm formułowane w kontekście incydentu gaśnicowego Sejmu oburzyły redaktora naczelnego Najwyższego Czasu! Tomasza Sommera. Publicysta twierdzi, że takie słowa obrażają pamięć o ofiarach niemieckiego ludobójstwa Żydów.

„Widzę, że w odniesieniu do happeningu Grzegorza Brauna pada coraz częściej słowo „antysemityzm”. Oczywiście wszyscy, którzy używają tego słowa, które ma jasne konotacje z holokaustem, czyli paleniem Żydów w obozach zagłady, dobrze wiedzą, że jest to tylko kolejne zastosowanie wyjątkowo perfidnej metody unikania jakiejkolwiek krytyki przez łączenie jej z masowymi mordami” – pisze Sommer w swoich mediach społecznościowych.

„Żeby było jasne – wszyscy ludzie używający argumentu z antysemityzmu, to moralne zera, które uwłaczają pamięci i godności ofiar niemieckiego ludobójstwa popełnionego na Żydach. To ci ludzie są prawdziwymi antysemitami. Pan, ambasadorze Brzeziński, też do zbioru tych moralnych zer i antysemitów należysz” – dodał redaktor.

Sommer odpowiedział także na wpis ambasadora Izraela w Polsce, Ja’akowa Liwnego, który komentując zniszczenie chanukiji we Wrocławiu na Dolnym Śląsku, napisał:

„Kolejny antysemicki atak w Polsce podczas świąt Chanuki. We #Wrocław doszło do zniszczenia menory, spalono flagę Izraela. Sprawcy muszą ponieść konsekwencj”.

„Sam Pan jesteś antysemitą, jeśli w takiej sprawie szargasz pamięć ofiar Zagłady. To obrzydliwe porównywać przewrócenie świecznika do niemieckich zbrodni” – odpisał Liwnemu Sommer.