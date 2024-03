Kanye West uruchomił serwis YEWS. Pisze o Grzegorzu Braunie

- Reklama -

Kanye West, znany raper i producent muzyczny, postanowił zająć się nie tylko tworzeniem muzyki, ale także informowaniem świata o aktualnych wydarzeniach. Zaprezentował swój własny serwis o nazwie YEWS. Jedną z pierwszych wiadomości jest ta o akcji Grzegorza Brauna, który używając gaśnicy proszkowej, zgasił w Sejmie zapalone świece chanukowe.

Dlaczego nazwa portalu Kanye’a Westa to akurat YEWS? Tego do końca nie wiadomo. Jedni wskazują, że to pokłosie pseudonimu artysty „Yeezy”, inni z kolei, że raper znany jest z niekłaniania się poprawności politycznej i krytycznego spoglądania na niektóre sprawy narodu wybranego.

- Reklama -

Serwis Westa publikuje artykuły, które nazwane są yewsami. Docelowo tematyka ma być różne – od technologii, przez modę, popkulturę czy sport, na polityce kończąc.

Jednym z pierwszych yewsów, które zwróciły uwagę internautów, był ten dotyczący posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który użył gaśnicy do zgaszenia zapalonej menory.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Kanye West opisał to zdarzenie w następujący sposób: „Poseł na Sejm RP stał się viralem po tym, jak zgasił zapaloną menorę w gmachu parlamentu. Później tłumaczył swoje zachowanie. Przemawiając do innych posłów, Grzegorz Braun powiedział, że ‘przywraca normalność i równowagę, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego i rasistowskiego triumfalizmu”.

Nie wiadomo, dlaczego Kanye West zainteresował się tym wydarzeniem, ani jakie ma do niego stosunek.