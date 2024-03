Chanuka we Wrocławiu. Świece zgaszone, świecznik wywrócony, flaga Izraela spalona. Prezydent miasta oburzony

- Reklama -

We Wrocławiu doszło do akcji skierowanej przeciwko symbolowi żydowskiego święta Chanuki. Pięć zamaskowanych osób podpaliło flagę Izraela i przewróciło konstrukcję świecznika chanukowego, który stał w centrum miasta. Sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia. Policja wszczęła dochodzenie, a prezydent miasta grzmi.

W czwartek wieczorem przy ul. Oławskiej we Wrocławiu, około godziny 21:10, kilka osób ściągnęło i podpaliło flagę Izraela, a następnie przewróciło dziewięcioramienny świecznik ustawiony tam z okazji żydowskiego święta Chanuka.

- Reklama -

O zdarzeniu poinformował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który jest „oburzony” całą sytuacją. „Oświadczam z całą mocą i to kolejny raz: we Wrocławiu nie ma miejsca na żaden rasizm, ksenofobię, antysemityzm oraz inne dzikie oraz chuligańskie zachowania. Od lat piętnujemy tego typu postawy” – napisał.

Jednocześnie poinformował, że o zdarzeniu doniósł na policję. „Wspólnie z policją, której przekazaliśmy już zabezpieczony monitoring, podjęliśmy działania i będziemy szukać sprawców tego brunatnego przestępstwa z całą stanowczością – dodał.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniu sprawców. Sprawą zajmuje się także prokuratura, a wrocławski urząd miasta przygotowuje dodatkowe zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Urzędnicy twierdzą, że za akcję we Wrocławiu odpowiedzialny, co najmniej pośrednio, jest… Grzegorz Braun, który wcześniej w Sejmie zgasił świece chanukowe gaśnicą proszkową. Według wrocławskich urzędników Braun „nawołuje do nienawiści na tle rasowym i religijnym”.