Korwin-Mikke: Czasami są sytuacje, w których przesada unaocznia problem [VIDEO]

- Reklama -

Cały świat w tej chwili już zaczyna się odwracać od Izraela, bo Izrael po prostu przesadził – komentuje sytuację Janusz Korwin-Mikke, odnosząc się do incydentu gaśnicowego w Sejmie.

Nie milkną echa zachowania posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który w Sejmie przerwał obchody żydowskiego święta. Używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone świece chanukowe.

- Reklama -

O komentarz do sytuacji poproszony został Janusz Korwin-Mikke, który wcześniej swoje opinie w tym temacie przekazywał w mediach społecznościowych. Tym razem zrobił to przed kamerą TVMN i zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt.

– (Braun) Lekko przesadził, ale powtarzam: czasami są sytuacje, w których przesada unaocznia problem, o który chodzi – rozpoczął komentarz Korwin-Mikke.

– Powiedzmy sobie jasno, o czym ludzie nie mówią – ja akurat się do tych ludzi nie zaliczę, mam bardzo twardą skórę, mnie byle co nie porusza – ale bardzo wiele ludzi porusza, że jest sytuacja, w której Izrael, no sprowokowany, bo Hamas okrutnie zabił 200 czy 300 obywateli Izraela, ale Izraele w odwecie zdążył już zabić więcej ludzi przez 2 tygodnie w jednym mieście, w Gazie, niż Rosja zdążyła przez 2 lata zabić na Ukrainie. Cywilów oczywiście – kontynuował nestor polskich wolnościowców.

– To już pokazuje, że ludzie patrzą krzywo na Izrael. Zobaczmy, co się stało – paroma głosami nie przeszła w ONZ rezolucja, która potępia Hamas. Poprawka amerykańska nie przeszła. Cały świat w tej chwili już zaczyna się odwracać od Izraela, bo Izrael po prostu przesadził, mocno przesadził – uważa.

– Ludzie są oburzeni. Robienie w momencie takim, kiedy świat jest oburzony na Izrael, radosnego święta chanuki, które jest świętem świateł, trochę niektórych denerwuje. I niektórzy przesadzają – podsumował Korwin-Mikke.