Korwin-Mikke o zachowaniu Brauna: To jest efekt prowokacji [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke uważa, że w czasie, gdy Izrael prowadzi „operację” na terenie Strefy Gazy, umieszczanie żydowskich symboli w Sejmie można uznać za prowokację. Reakcję Grzegorza Brauna polityk uważa za „przesadną”, ale potrafi ją zrozumieć.

– Chanuka to jest święto dawniej nieobchodzone. Ja nawet nie wiedziałem, co to jest za święto – przyznał Janusz Korwin-Mikke w materiale wideo opublikowanym na YouTubie.

Polityk powiedział, że spytał się więc pewnej „znanej Żydówki” i dopiero ona mu wytłumaczyła, o co chodzi w Chanuce.

– „A wie pan, to żeby dzieci żydowskie nie miały kompleksów, bo chrześcijańskie mają w tym okresie Boże Narodzenie, to się żydowskim dzieciom też zrobiło takie święto świateł”. No i bardzo dobrze, mają pewną tradycję – przywołał słowa swojej znajomej Żydówki Korwin-Mikke.

– Natomiast to, co się stało w Sejmie, to jest efekt pewnej, powiedzmy jasno, prowokacji, ponieważ ludzie czasami nerwowo reagują, jak im się wszędzie wciska tutaj coś żydowskiego, tutaj coś żydowskiego. Samo w sobie to wszystko nie jest nic winne, ale niektórzy na to reagują alergicznie i to jest po prostu sprowokowana reakcja kolegi Grzegorza Brauna – uważa Korwin-Mikke.

Polityk twierdzi, że reakcja Brauna była „przesadna”, ale pod uwagę należy wziąć, że to święto obchodzone jest „akurat w momencie, kiedy Izrael robi krwawy odwet Palestynie”.

– Chciałbym zwrócić uwagę, że ten odwet już wielokrotnie przekroczył to, co zrobił Hamas – twierdzi Janusz Korwin-Mikke.

– Ilość zabitych cywili w Palestynie przekroczyła już dawno ilość cywili zabitych w wojnie rosyjsko-ukraińskiej – dodał.

W podobnym tonie Janusz Korwin-Mikke wypowiedział się na TikToku: – Kolega Braun przesadnie może zareagował, ale z drugiej strony to jest prowokacja. W tej chwili, kiedy trwa, że tak powiem, operacja Izraela na terenie Strefy Gazy, to jest prowokacja – umieszczanie żydowskich symboli w Sejmie – stwierdził.