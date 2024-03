Koniec klubu Konfederacji? Mentzen i Wipler zgodnie potępiają Brauna

- Reklama -

Sławomir Mentzen i Przemysław Wipler skomentowali incydent gaśnicowy w Sejmie. Obaj politycy zgodnie potępiają to, co zrobił poseł Grzegorz Braun.

Poseł Konfederacji i szef Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun, użył w Sejmie gaśnicy do zgaszenia żydowskiego świecznika chanukowego tzw. Chanukii.

Reperkusje dla Brauna były takie, że poseł został wykluczony z obrad Sejmu i pozbawiony 3-miesięcznej pensji (za ukaraniem polityka głosowali wszyscy członkowie prezydium Sejmu poza Krzysztofem Bosakiem, który się wstrzymał).

– Dlaczego pan to zrobił? – zapytała Brauna chwilę po incydencie Dominika Sitnicka z Oko.Press.

– Wstyd powinno być tym, którzy uczestniczą w aktach satanistycznego kultu – odpowiedział Braun, który najprawdopodobniej nie usłyszał dokładnie pytania dziennikarki.

Niedługo po wydarzeniu na profilu Konfederacji w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że Klub Poselski tej partii potępia zachowanie swojego posła.



Do zachowania swojego partyjnego kolegi odnieśli się także Sławomir Mentzen i Przemysław Wipler.

„Potępiam czyn Grzegorza Brauna. W najbliższej przyszłości podejmę dalsze kroki w tej sprawie” – napisał Mentzen w swoich mediach społecznościowych.

Wipler pokusił się o nieco dłuższy wpis: „Potępiam działanie Grzegorza Brauna. Tolerancja wyznaniowa to piękny składnik tego co kocham w polskiej tradycji i tożsamości. Działania Brauna to szkodzenie wizerunkowi Polski i polskiej racji stanu. A także ciężkiej pracy Koleżanek i Kolegów z Konfederacji. Nie można tego tolerować” – napisał polityk.