Piwowarczyk o słowach Tuska. „Co bardziej dociekliwi zaczęli stawiać pytania” [VIDEO]

– Co bardziej dociekliwi zaczęli stawiać pytania – powiedział, odnosząc się do tajemniczych słów Donalda Tuska, wydawca portalu nczas.info Radosław Piwowarczyk.

Radosław Piwowarczyk był gościem poniedziałkowego programu „A teraz konkretnie”, prowadzonego przez Marcina Orłowskiego na Kanale Politycznym na YouTube.

Donald Tusk znów premierem

Przypomnijmy, że Sejm wybrał w poniedziałek wieczorem w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego przewodniczącego PO Donalda Tuska na premiera. Opowiedziało się za tym 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Donald Tusk podczas wystąpienia tuż po wyborze na premiera podziękował m.in. obecnemu na sali sejmowej byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie, a także rodzinie za cierpliwość. Słowa podziękowania skierował też do posłów PiS.

„Kto kazał mu wrócić?”

Wydawca portalu nczas.info odniósł się do faktu, że „nasza scena polityczna ma tych samych liderów” od 18 lat.

– Wydawało się, że Donald Tusk już był premierem, wyjechał, miał lepsze stanowisko, że już ta krajowa polityka jest dla niego zamknięta, że może prezydentura, natomiast stanowisko premiera to byłby powrót na niższy szczebel – wskazał.

Piwowarczyk przypomniał, że Tusk „wrócił, przejął tę władzę w Platformie, której wcześniej po prostu nie szło za bardzo”. Dziennikarz przyznał, że zwrócił uwagę na fragment wystąpienia Tuska.

– Inaczej nie mogłem, musiałem wrócić – powiedział nowy premier.

– Szybko się pojawiły domysły, co Donald Tusk miał na myśli. Dlaczego musiał wrócić? Bardziej naiwne serca mogły pomyśleć, że „musiał wrócić”, bo troska o ojczyznę itd. mu podpowiadała, nie mógł patrzeć dłużej, jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość – stwierdził Piwowarczyk.

– Co bardziej dociekliwi zaczęli stawiać pytania, co kazało mu wrócić lub ewentualnie, kto kazał mu wrócić, co stało za tym powrotem Donalda Tuska do krajowej polityki – dodał.