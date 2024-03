Szalony projekt o zmianie płci. Premier uderza w niepodległościowe tony z powodu LGBT

- Reklama -

Szkocja planowała wprowadzić szokująco „postępową” ustawę o zmianie płci, ale zablokował ją rząd Wielkiej Brytanii, korzystając z takiej możliwości po raz pierwszy od 1999 roku. Teraz rację rządowi Wielkiej Brytanii przyznał najwyższy sąd Szkocji. Premier jest oburzony i uderza nawet w niepodległościowe tony z powodu LGBT.

W grudniu 2022 r. szkocki parlament przyjął projekt ustawy, zgodnie z którym do prawnej zmiany płci wystarczy jedynie deklaracja. W styczniu br. rząd brytyjski zablokował wejście w życie tego projektu, argumentując, że nowe prawo byłoby sprzeczne z ogólnobrytyjskimi przepisami dotyczącymi równości.

Był to pierwszy przypadek od czasu przywrócenia szkockiego parlamentu w 1999 r., by rząd w Londynie zablokował jakikolwiek projekt ustawy przyjęty przez szkockich posłów. Szkocki rząd nazwał to wówczas „frontalnym atakiem” na szkocki parlament, podważaniem przekazanych mu kompetencji i zapowiedział zaskarżenie tej decyzji do sądu.

Jednak w piątek Court of Session, najwyższy szkocki sąd w sprawach cywilnych, orzekł, że Alister Jack, brytyjski minister ds. Szkocji, nie popełnił błędów prawnych, na co wskazywał szkocki rząd, a zablokowanie tego konkretnego projektu nie wpływa na to, które kwestie znajdują się w kompetencjach władz w Edynburgu, a które – w kompetencjach Londynu.

Komentując orzeczenie, Jack zasugerował szkockiemu rządowi, by zamiast wydawać pieniądze podatników na niepotrzebne działania prawne zajął się sprawami, które mają realne znaczenie dla ludzi w Szkocji, jak gospodarka czy stan służby zdrowia.

Z kolei pierwszy minister (premier) Szkocji Humza Yousaf napisał na platformie X (dawniej Twitter), że „to czarny dzień dla dewolucji”, a jedynym sposobem, w jaki Szkocja może naprawdę rządzić się sama, jest niepodległość.

This is a dark day for devolution.

Sovereignty should lie with the people of Scotland, not a Westminster Government we didn’t vote for with the ability to overrule our laws.

We, of course, respect the Court’s judgment and will take time to consider its findings.

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) December 8, 2023