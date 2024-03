Kwintesencja zaczadzenia umysłowego. Anna Maria Żukowska o równouprawnieniu [VIDEO]

- Reklama -

Anna Maria Żukowska z Lewicy znów popisała się „mądrościami”. W kwestii tzw. równouprawnienia odpowiadała wbrew jakiejkolwiek logice. To kwintesencja zaczadzenia umysłowego skrajnej lewicy, która ma w społeczeństwie całkiem spore poparcie.

Żukowska gościła u Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET. W serii pytań od widzów padło kilka o tzw. równouprawnienie. Poniżej przytaczamy w całości pytania i odpowiedzi.

Bogdan Rymanowski: Czy należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn?

Anna Maria Żukowska: W tej chwili zdanie Lewicy jest takie, że nie należy zrównywać wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

BR: Mimo tego, że jesteście za równością.

AMŻ: Powinien pozostać taki, jaki jest w tej chwili.

BR: Czy Lewica chce likwidować lukę płacową? To jest kolejne pytanie. Proszę mi więc wytłumaczyć ten fenomen. Jak to jest, że pracodawcy zamiast zaoszczędzić i zapłacić mniej kobiecie, która według Lewicy wykonuje dokładnie tę samą pracę, wolą przepłacić i zatrudnić mężczyznę?

AMŻ: Może też są mężczyznami?

BR: Czy jest pani za tym, aby zrównać normy dźwigania ciężarów dla kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku? Obecnie u mężczyzn to jest 30 kg, u kobiet 12 kg, a zarabiają tyle samo. A przyzna pani, że mężczyzna jest w tym wypadku bardziej wydajny. Czy to jest sprawiedliwe?

AMŻ: Nie, nie przyznam, że jest bardziej wydajny, bo wcale nie oznacza, że ten mężczyzna w ciągu 8 godzin pracy przeniesie więcej tych ciężarów niż kobieta. Kobieta na raz może udźwignąć 12 kg, ale może na przykład poruszać się szybciej i przenosić te ciężary bardziej efektywnie od mężczyzny, który taszczy powoli tę 30 kg paczkę.

BR: Czyli mimo tego, że jest słabsza i delikatniejsza, może zrobić więcej?

AMŻ: Tak.

BR: No proszę, to ciekawe.

Wypowiedzi te nie przeszły bez echa wśród internautów, którzy dosłownie drą łacha z intelektualnych popisów Żukowskiej.

Lewica to najbardziej mizoandryczna partia Polsce. Za co te komunistki tak nienawidzą mężczyzn? https://t.co/mGpIJYwuhv — Tomasz Sommer (@1972tomek) December 8, 2023

Im więcej AMŻ w mediach, tym mniej Lewicy w sondażach. https://t.co/R6UHSdF4Rt — Albert Rychard Official ® (@Albert301271) December 8, 2023