Przełomowy wyrok. Najemca oszukał właściciela mieszkania i teraz ma problem

Sąd skazał nieuczciwego najemcę. To przełomowy wyrok w Polsce. Dotychczasowa praktyka była raczej inna. Niepłacący wynajmujący nie dość, że czuli się bezkarni, to jeszcze często śmiali się właścicielowi w twarz.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście poparł właściciela nieruchomości w sporze z najemcą, który został skazany na dwuletnie ograniczenie wolności za oszustwo.

Najemca w pewnym momencie przestał płacić czynsz. Do tego był na tyle bezczelny, że pieniądze wydawał na luksusy, którymi chwalił się w mediach społecznościowych oraz nagrywał filmy z tym związane na YouTube.

Właściciel nieruchomości nie odpuścił oszustowi i poszedł z tym do sądu. Ostatecznie wygrał, ale kosztowało go to sporo czasu i nerwów. Dość powiedzieć, że sprawa ciągnęła się od 2018 roku, a ostateczny wyrok – jak podaje serwis rynekpierwotny.pl – wydano dopiero w listopadzie br., czyli po pięciu latach.

Oszust został skazany na dwa lata ograniczenia wolności, w ramach którego będzie musiał wykonywać 40 godzin nieodpłatnych prac społecznych miesięcznie. Ponadto musi zapłacić 5 tys. zł na rzecz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i 4,4 tys. zł z tytułu kosztów sądowych.

Wyrok to nowość w orzeczeniach sądów – Dotychczasowa praktyka sądowa była niekorzystna dla wynajmujących, którzy musieli czekać na sprawiedliwość i ponosić koszty utrzymania mieszkania. Wyrok może być przełomem w ochronie praw właścicieli nieruchomości.