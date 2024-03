Grzegorz Braun: Kara śmierci musi wrócić do kodeksu karnego

- Reklama -

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun, przypominając ostatnie tragiczne wydarzenia we Wrocławiu, zaapelował z mównicy sejmowej o powrót kary śmierci do polskiego kodeksu karnego.

– Szczęść Boże policjantom i wszystkim innym funkcjonariuszom, także urzędnikom, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo – rozpoczął wypowiedź poseł Grzegorz Braun.

– Pozdrowienie to wygłaszam w kilka dni po śmierci policjantów, do których strzelił bandyta / morderca / zbrodniarz i stwierdzam: bezkarność rozzuchwala! Brak kary głównej w kodeksie karnym stwarza popyt na tego typu zachowania. Jesteśmy winni funkcjonariuszom policji, służb innych trzyliterowych, tajnych, jawnych – jesteśmy winni im troskę o ich bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo ich rodzin. I dlatego apeluję o to, by wysoka izba nie przedłużała stanu relatywnej bezkarności dla morderców policjantów.

– Jednocześnie zwracam uwagę, że w tym samym Wrocławiu, w którym wydarzyły się te straszne i wołające nie tylko o pomstę do Nieba, ale wołające o adekwatną odpłatę przed sądami doczesnymi, wydarzenia, w tym samym Wrocławiu kolejne zdarzenie z cyklu „niewyjaśniona śmierć na posterunku policji”. Młoda dziewczyna traci życie, o czym jej rodzina dowiaduje się miesiąc, czy nawet dwa później, w murach komisariatu, w areszcie, na dołku policyjnym. Powtarzam – to jest zdarzenie z cyklu, Wrocław zasłynął tą czarną serią – przypomina świętej pamięci, choć może nie świętego, Igora Stachowiaka. Nie przedłużajmy również stanu bezkarności dla przestępców w mundurach i nie tolerujmy nadużyć uprawnień i niedopełnienia obowiązków, niezależnie od tego, kto się ich dopuszcza.

– Kara śmierci do kodeksu karnego i surowość adekwatna wobec przestępców, również w mundurach – podsumował Grzegorz Braun.