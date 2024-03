Europejski kraj ogłasza nową-starą epidemię. Będzie kłucie

- Reklama -

W Rumunii odnotowano blisko 2 tys. przypadków zachorowań na odrę. Tamtejsze ministerstwo zdrowia ogłosiło w związku z tym stan epidemii.

„Biorąc pod uwagę alarmujący wzrost liczby zachorowań na odrę, a także dużą liczbę hospitalizacji zakażonych dzieci na oddziałach pediatrycznych i zakaźnych, ministerstwo zdrowia ogłosiło epidemię odry na szczeblu krajowym” – powiadomił resort.

Jak dodano, ma to m.in. umożliwić szybsze szczepienie pierwszą dawką dzieci już w wieku 9-11 miesięcy (dotychczas – po roku). Ponadto ministerstwo zdrowia ma przeprowadzić kampanię informacyjną dla rodziców i lekarzy w celu lepszej realizacji programu szczepień.

Minister zdrowia Alexandru Rafila powiedział na antenie telewizji Digi24, że przyczyną wzrostu zachorowań jest zbyt niski poziom wyszczepienia w kraju, który „ciągnie się od ponad dziesięciu lat”.

„Za bezpieczny uznaje się poziom 95 proc., przy czym my osiągnęliśmy 78 proc. w przypadku pierwszej dawki i zaledwie 62 proc. w przypadku drugiej” – zaznaczył Rafila. Prowadzi to z czasem, jak wyjaśnił, do nagromadzenia się masy podatnej na zakażenie.

Rafila mówił, że tendencja spadkowa w przypadku szczepień zaczęła się mniej więcej od 2009 r., a niechęć do szczepień pogłębiła w Rumunii ogłoszona pandemia koronawirusa i globalny trend szykanowania osób niezaszczepionych przeciwko modnemu wówczas wirusowi.