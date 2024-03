Kłamią w żywe oczy. Lewacy z OMZRiK chcą przypisać bandytę Maksymiliana F. do Konfederacji, ale prawda jest dla nich bolesna

- Reklama -

Kłamstwo to podstawowa broń lewicy. Nie kłamią tylko kiedy śpią. Kolejny raz przekonaliśmy się o tym przy okazji… bandyckiego postrzelenia dwóch policjantów we Wrocławiu przez Maksymiliana F.

Sprawa postrzelenia dwóch policjantów we Wrocławiu stała się głośna w całej Polsce. Zatrzymany w piątek 1 grudnia wieczorem Maksymilian F. nie został przeszukany i strzelił w głowy dwóm policjantom podczas przewożenia go do ośrodka tymczasowego zatrzymania.

Bandytę udało się złapać następnego dnia. Policjanci są w stanie krytycznym. Więcej o sprawie można przeczytać TUTAJ.

Oczywiście zaraz znaleźli się wojujący lewacy próbujący przypisać tego bandziora do wyborców prawicy, a konkretnie do Konfederacji. Oto samozwańczy Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, założony przez znanego kryminalistę ukrywającego się przed więzieniem w Norwegii, Rafała Gawła, napisałna portalu X, że Maksymilian F. „związany ze skrajną prawicą patostreamer atakował w mediach społ. Żydów, groził funkcjonariuszom policji i ABW.”

Zapytani, czy ten bandzior nie był wyborcą Koalicji Obywatelskiej, profil OMZRiK odpisał, że Maksymilian F. głosował na Konfederację. Prawda szybko wyszła na jaw.

Internet jak wiadomo nigdy nie zapomina i nikomu nie daruje, więc OMZRiK został zasypany screenami i filmami z instagramowego profilu bandyty Maksymiliana F. gdzie on sam pokazywał jak głosuje na… Koalicję Obywatelską. Nie ma wątpliwości, że to jego profil i jego filmy.

Niestety obawiamy się, że lewaków to nie zniechęci, wprost przeciwnie – będą jeszcze więcej i jeszcze mocniej kłamać na wszelkie możliwe tematy. Ale może ktoś przy okazji przejrzy na oczy.