Maksymilian F. mówił, że będzie strzelał do policjantów. „Jeżeli policja będzie próbowała się do mnie zbliżyć, otworzę ogień” [VIDEO]

- Reklama -

Pojawiły się nowe wątki w sprawie mężczyzny, który wczoraj wieczorem postrzelił we Wrocławiu dwóch policjantów. Maksymilian F. wcześniej groził na portalu społecznościowym Instagram, że będzie strzelał. Nagranie wciąż jest dostępne w sieci.

Jak ustaliła redakcja „Wydarzeń” Polsat News, Maksymilian F. publikował krótkie filmiki ze swoim udziałem na portalu społecznościowym Instagram. Na jednym mówił, że otworzy ogień do policjantów, jeśli ci się do niego zbliżą.

„Jeżeli policja będzie próbowała się do mnie zbliżyć, otworzę ogień. Ja pierwszy. Dlaczego? Odpowiedzcie sobie sami. Jestem osobą maltretowaną przez policję. Próbowali wbić mnie w jakiś program, a ja nie jestem ani przestępcą, ale stanę się nim, tak jak próbujecie robić ze mnie przestępcę od wielu, wielu, wielu lat” – powiedział Maksymilian F. na opublikowanym nagraniu.

Maksymilian Faściszewski.

To on strzelał do Policjantów we Wrocławiu.

Posłuchajcie co mówi.

„Jeżeli Policja będzie próbowała się do mnie zbliżyć otworze ogień. Ja pierwszy” pic.twitter.com/HpbOEi7Mgl

— Marcin Miksza Borys (@marcin_borys) December 2, 2023