Sommer o wystąpieniu Mentzena: Wszystko fajnie, ale dlaczego ani słowa o…

Szef Nowej Nadziei Sławomir Mentzen dał w Sejmie ostre i mocne przemówienie ws. komisji śledczej ds. podsłuchów Pegasusem. Redaktorowi naczelnemu Najwyższego Czasu!, Tomaszowi Sommerowi, zabrakło w nim jednak kilku wątków.

Pierwsze przemówienie Sławomira Mentzena z mównicy sejmowej było niezwykle mocne, ostre, a przy tym merytoryczne.

Pozytywnie o wystąpieniu szefa Nowej Nadziei wypowiadały się nawet osoby, które nie są sympatykami jego, ani Konfederacji.



– Cała ta afera jest polskim WaterGate – stwierdził Mentzen i przypomniał, że w USA Nixon po WaterGate złożył rezygnację, a sprawa wciąż jest głośna po 50. latach. – Takiej skali była to afera i nikt nie miał wątpliwości, że takich rzeczy nie powinno się robić. A wy mówicie, że nic się nie stało! Jak mówił dzisiaj premier, że jest to temat zastępczy – powiedział polityk Konfederacji.

Występ posła Mentzena spodobał się także Tomaszowi Sommerowi, choć ma on kilka zastrzeżeń.

„Wszystko fajnie. Tyle, że to KO prowadziła za czasów pobytu u władzy inwigilację prawicy wolnościowej i nigdy za to nikt nie poniósł kary. PiS robił dokładnie to samo, a różnica dotyczyła tylko techniki. Kamiński powinien siedzieć, ale jego poprzednicy także. I dlaczego ani słowa o atakach na nczas.com?” – zapytał redaktor naczelny Najwyższego Czasu! za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Przypomnijmy, że obecnie portal nczas.com pozostaje zablokowany przez służby państwa polskiego, a przeglądać mogą go jedynie osoby, które odpowiednio zmieniły ustawienia swoich przeglądarek (instrukcja jak to zrobić TUTAJ). Dlatego od jakiegoś czasu publikujemy nasze treści na nczas.info.