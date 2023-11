Michalkiewicz: „Wkraczamy w etap surowości właściwy dla Generalnego Gubernatorstwa”

- Reklama -

W jednym z najnowszych komentarzy na kanale asmeredakcja na YouTubie Stanisław Michalkiewicz odniósł się do zmian traktatowych Unii Europejskiej. Wskazał, że dla Polski oznacza to zredukowanie „do roli Generalnego Gubernatorstwa”.

Przypomnijmy, że Parlament Europejski w przyjętej w środę w Strasburgu rezolucji opowiedział się za zmianą traktatów unijnych. Przyjęte przez PE w środę sprawozdanie ma trafić – zgodnie z zapowiedziami prezydencji hiszpańskiej – 12 grudnia pod obrady Rady ministrów ds. europejskich. Według prezydencji hiszpańskiej, jest wystarczająca większość, żeby przekazać to dalej Radzie Europejskiej, która zwykłą większością głosów może zwołać Konwent.

W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i instytucji unijnych. Jego zadaniem jest praca nad traktatem, który następnie przekazuje Radzie Europejskiej. Przewodniczący Rady Europejskiej zwołuje Konferencję Międzyrządową, po czym uzgodniony Traktat trafia do ratyfikacji przez państwa członkowskie.

Główne zmiany zapisane w dokumencie to rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przeniesienie kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE, m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE – w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności – oraz znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby siedem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację.

Polska zredukowana do roli Generalnego Gubernatorstwa

Jeżeli poprawka wejdzie w życie, to „oznacza, że Polska zostanie zredukowana i to w sensie prawno-międzynarodowym, prawno-traktatowym do roli Generalnego Gubernatorstwa”.

– Jakie będą granice tego Generalnego Gubernatorstwa to jeszcze nie wiemy, ale w stosownym czasie zostanie nam to objawione, więc na razie zostawiamy tę kwestię otwartą – dodał.

– Natomiast ważne jest to, że to się przełoży na sytuację w naszym bantustanie jeszcze na jeden sposób, mianowicie (…) III Rzeczypospolita dotychczas funkcjonowała na podstawie takiej niepisanej reguły „My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych” i to dotychczas obowiązywało. Ale w Generalnym Gubernatorstwie, obawiam się, że nie będzie miejsca na żadne takie polskie safandulstwo, tylko wszystkie zbrodnicze zamachy na niemieckie dzieło odbudowy będą tępione, jakby to powiedział wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler, z fanatyczną konsekwencją – wskazał.

Jak dodał, „w związku z tym, już się to przekłada na sytuację w naszym bantustanie, bo jak widzimy, głównym motywem działania aktualnej większości sejmowej, jest pragnienie odwetu”.

– Widać wyraźnie, że wchodzimy w nowy etap. Z etapu umizgów, którego symbolem była wspomniana zasada, że „My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych”, wkraczamy w etap surowości właściwy dla Generalnego Gubernatorstwa – ocenił.