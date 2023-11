Cejrowski: Franciszek nie zajmuje się katolikami, tylko klimatem

- Reklama -

Paweł Lisicki, redaktor naczelny DoRzeczy.pl, i Wojciech Cejrowski rozmawiali w programie „Antysystem” o kondycji Kościoła Katolickiego pod rządami papieża Franciszka. Słynny podróżnik z Kociewia nie ma najlepszego zdania o obecnym Ojcu Świętym.

Wojciech Cejrowski od lat mieszka w Teksasie, dlatego decyzja papieża Franciszka o usunięciu ze stanowiska teksańskiego biskupa Josepha Stricklanda dotknęła go osobiście.

Papież usunął biskupa diecezji Tyler z powodu jego uwag na temat trwającego w Kościele Synodu.

– Papież pozbawił funkcji ordynariusza biskupa Josepha Strickalnda. To bardzo ważna postać, bo jako jeden z niewielu potrafił przeciwstawić się genderyzmowi, LGBT itd. Jednym słowem to porządny katolik, a wielu takich nie ma. Bp Strickland powiedział w wywiadzie, że będzie się modlił za papieża i wierzy w Boga. Odwołanie bp. Stricklanda to jednak coś nowego – stwierdził redaktor naczelny DoRzeczy.pl – Paweł Lisicki.



– To ruch polityczny. Bp Strickland nie podoba się Franciszkowi, który jest marksistą, peronistą. Jemu się nie podoba Kościół, tak jak Obamie nie podobają się Stany Zjednoczone. Franciszek nie zajmuje się katolikami, tylko klimatem. Jakiegoś zboczeńca zrobił sędzią, który zajmuje się zboczeńcami – uważa z kolei Wojciech Cejrowski.